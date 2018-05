Orsi sobre asesinos de Neptunia: "Están del otro lado de la vereda, no cuenten conmigo"

Política

El intendente de Canelones dijo que no fue "del todo racional" con sus declaraciones pero repitió que a gente como los asesinos de Neptunia "no les importa nada".

Yamandú Orsi, intendente de Canelones, se refirió este martes al asesinato de una mujer cometido en Neptunia en el marco de una rapiña. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el jefe comunal canario expresó que "hoy es un día oscuro, triste", y se mostró "dominado" por la rabia y la impotencia. "Algo tengo claro: acá sí son ellos contra nosotros. La mala gente existe".

Como respuesta a este tuit, su compañero del MPP, el diputado Alejandro Sánchez, escribió otro a modo de respuesta, sin nombrarlo. "Lo irracional no contribuye a la Política, la degrada. En el dolor y en la rabia que causa un homicidio no hay pensamiento. Lo reactivo no aporta a la construcción de una sociedad mejor e integrada. Por el contrario, la fragmenta y continúa alimentando falsas dicotomías", escribió.

Orsi fue consultado al respecto esta mañana en Informativo Carve. "Yo aclaré que uno no estaba siendo del todo racional pero igual me salió escribirlo. A veces me entran ganas de decir lo que siento. Capaz que lo que dice Pacha tiene razón, que no aporta mucho, y podemos tener matices en la forma que uno dice las cosas. Hoy, un día después, hay que seguir pensando en soluciones y no seguir buscando al culpable de todo", reflexionó.

El intendente opinó que la solución para mejorar la situación "debe venir de distintos lados", y criticó a quienes insultaron al jefe de Policía del departamento. "La policía actúa lo más rápido que puede con lo que tiene. Me consta que están a full todos los días", aclaró.

"La sensación de impotencia parte de la sensación de que falta más, que es tan fuerte el nivel de violencia que aparece a veces que te genera eso", matizó.

Con respecto a sus declaraciones de "ellos o nosotros", señaló que "esto fue a una cuadra de la estación, donde está todo iluminado; a esta gente no le importa nada". "Cuando a alguien no le importa la vida, le da lo mismo la vida del otro y el otro es débil", dijo en alusión a la mujer, que a diferencia de otra gente no tenía un vehículo para salir de su trabajo y estar más segura. "¿Qué puedo decir? Están del otro lado de la vereda, no cuenten conmigo. La idea es rehabilitar esa gente, pero lo primero que debo tener en claro es que no pueden estar en la vuelta, porque no van a acompañar el proceso de mejora de una sociedad. Y no es un tema de clase social. Una persona así está del otro lado", agregó.

Defendió sin embargo las transformaciones de la Policía en los últimos tiempos. "El ‘renunciá Bonomi' solo simplifica la cosa, pero yo hace tiempo que no veía un Ministerio del Interior con los pantalones bien puestos, hay una línea de mando clara".