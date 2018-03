Orsi: "No empezó la campaña y ya estamos en este clima, me preocupa"

Política

El intendente de Canelones Yamandú Orsi llamó este lunes a "hacerse cargo" de los actos de corrupción para preservar el sistema de partidos políticos.

"Por el bien de nuestros partidos, por la salud de la República y por respeto al soberano. ‘Ellos son peores' no ayuda a redimirnos, y ‘son todos iguales' es el camino a la destrucción del sistema de partidos", dijo en Twitter.

El intendente había hecho similares declaraciones en la última sesión del Congreso de Intendentes y durante su visita a la Junta Departamental

Esta mañana, Orsi amplió los conceptos en conversación con Informativo Carve y llamó a asumir el tema de la corrupción y la ética con otro tipo de responsabilidad desde los partidos, sin echar las culpas a otro, sin hacer un "ping pong" de insultos.

"La vara de la ética está altísima y la forma de reaccionar a eso hoy es como querer apagar el incendio con nafta", criticó.

"Lo que más me impresiona es cuando leo en las redes mensajes de las propias colectividades políticas agudizando las señales de intolerancia y a veces hasta de odio. No está bueno, porque las redes se han puesto muy crudas", dijo Orsi, que criticó que se haya entrado "en un terreno en el que se le pega en la línea de flotación a otro partido". "No es una convocatoria a tapar las cosas, sino a manejarlo de manera distinta", aclaró.

"Lo que me preocupa (de las recientes encuestas) es la gente que no cree en la democracia", dijo Orsi, lo que a su juicio es abonado por los propios partidos. "Eso se siembra desde algún lado", apuntó.

"Ahora se viene todo el fenómeno de los trolls y las noticias falsas. Tenemos que hacer algo para ver cómo paramos eso. Hay que tener un acuerdo de cuáles son los límites. No empezó la campaña y estamos en este clima, me preocupa", concluyó.