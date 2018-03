Orsi: “Los ciudadanos se merecen por lo menos nuestras disculpas”

Política

“Los ciudadanos se merecen por lo menos nuestras disculpas. “Yo no fui” no alcanza, “recién me entero”, ofende. Hagámonos cargo”, sostuvo el jefe comunal canario desde su cuenta de Twitter.

El intendente Yamandú Orsi reiteró anoche su posición en defensa de que los responsables de actos de corrupción se hagan cargo y se priorice la confianza en el sistema.

“Por el bien de nuestros partidos, por la salud de la República y por respeto al soberano. “Ellos son peores” no ayuda a redimirnos, y “son todos iguales” es el camino a la destrucción del sistema de partidos”, agregó.

Orsi dijo que cuando dejan de funcionar los partidos “ya sabemos lo que viene”. “Estamos a tiempo. Porque seguimos creyendo en la política hagámonos responsables de lo que pasa”, recalcó.

El intendente había hecho similares declaraciones en la última sesión del Congreso de Intendentes y durante su visita a la Junta Departamental, a donde concurrió para dar información sobre el proceso licitatorio de la nueva planta de reciclado y anunciar la instalación de una oficina de Acceso a la Información Pública.

Montevideo Portal