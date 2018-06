Murió Manuela, la perra de José Mujica y Lucía Topolansky

Locales

El ex presidente había dicho en años anteriores que su mascota era “el integrante más fiel” que había tenido en su gobierno.

Manuela, la perra de José Mujica y Lucía Topolansky, murió este jueves y su cuerpo fue enterrado en la chacra que tiene la pareja en el Rincón del Cerro. Según informó Subrayado, la mascota murió este jueves a la edad de 20 años.

La mascota se hizo famosa en los reportajes y entrevistas que le hacían a Mujica cuando era presidente. Tenía tres patas, y así contaba Topolansky el episodio en el que perdió una.

"Un día estaba acompañando el tractor y como todo pichicho chico se peleó con unos perros de al lado y estos la corrieron y ella reculó y fue a parar abajo de la disquera y por más que Pepe frenó, se la llevó por delante. No le llegó a cortar la mano en ese momento, quedó con el tendón colgando. Ahí salió, pero después fue y se peleó con otra perrita, que le cazó ese brazo, que era el que no tenía movimiento. Casi que se lo cortó. Debe haber sido hace 8 o 9 años", había contado Topolansky en una entrevista con Mypets.

En esa misma entrevista, le consultan a la actual vicepresidenta si sabía del éxito internacional que tuvo su mascota: "Sé que en las murgas ha salido. Y después, me acuerdo una caricatura que sacaron en Caras & Caretas. Han hecho reportajes sobre ella en diarios del mundo, porque le hacen reportajes al Pepe y ella viene, como mimosa que es, y los periodistas se enteran de que hay una perrita y que no es un perro presidencial como el de Obama, que no tenía perro pero tuvo que comprar uno porque es tradición (risas) Nada de eso. Ella ya venía como parte del paquete...con sus tres patitas", comentó.

En una entrevista con RT, Mujica había dicho en 2015 que Manuela había sido el "integrante más fiel" de su gobierno.

