Mujica sobre posible candidatura de Sendic: "Yo tengo tres o cuatro procesos encima y fui presidente"

Política

El ex mandatario no quiso referirse al procesamiento del ex vicepresidente. "A la Justicia se la acata y punto", dijo.

El ex presidente José Mujica fue consultado por su opinión en torno al fallo de la Justicia sobre el caso Ancap, que culminó con el vicepresidente Raúl Sendic procesado sin prisión por peculado y abuso de funciones.

"El comentario que puedo hacer es que considero que un actor político, como tal, debe reservarse los comentarios respecto a las decisiones judiciales. Las decisiones de la Justicia se acatan y punto. Y uno puede tener una opinión pero cuando es actor político lo mejor es reservársela, porque no está en tela de juicio juzgar a la Justicia, porque cada cual ve la realidad de acuerdo al cristal con que está mirando", dijo a Informe Nacional, de Radio Uruguay.

Con respecto a la posible candidatura de Sendic al Senado, dijo que no es momento de discutirlo. "No estamos discutiendo la candidatura, falta mucho. Él puede analizar lo que quiera, pero esas decisiones están fuera de lo que puedo juzgar yo. Lo decidirá la Corte o la fuerza política. No me he reunido, no he discutido y por lo tanto no estoy en condiciones de hacer declaraciones", agregó.

Sin embargo, deslizó que tener un procesamiento en contra no impide nada a Sendic. "Analice la historia. El doctor (Julio María) Sanguinetti dijo hace algún tiempo que en la alta política hay heridos. Nadie sabe lo que pasa en el futuro. Yo tengo tres o cuatro procesos encima y fui presidente, ¿o no se dieron cuenta?", manifestó.