Mujica dio la razón al fiscal que pidió procesamiento de Raúl Sendic

El ex presidente José Mujica dijo que el pronunciamiento del fiscal que pidió el procesamiento de Sendic “no da lugar a discusión”. Agregó que no hay soluciones de fondo para el agro y que Vázquez “está haciendo lo que puede”.

El ex presidente José Mujica dijo a Informativo Carve que el fiscal que pidió el procesamiento del ex vicepresidente Raúl Sendic por el delito de peculado y abuso de funciones “tiene razón”, pero señaló que no es partidario de hacer comentarios sobre la Justicia porque puede ser una forma de presionar.

Consultado por el futuro político de Sendic, Mujica recordó una frase de Julio María Sanguinetti: “En política hay heridos, no hay muertos”.

El ex mandatario se refirió también a la situación del sector agroexportador y los reclamos de los denominados autoconvocados. Mujica dijo que no hay una solución de fondo para el sector porque el Estado tiene compromisos a los que no puede renunciar.

En esa línea descartó un dólar a 36 o 40 pesos por la cantidad de gente que tiene deudas en dólares y se vería perjudicada. En cuanto a la gestión del presidente Vázquez respondió: “Vázquez es mi compañero, lo voté y creo que está haciendo lo que puede”.

