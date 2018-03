Mujica con Lula: “Es preciso generar generaciones de militantes y luchadores sociales para construir colectivamente un proyecto de futuro”

Internacionales

El ex presidente se reunió con Lula Da Silva, que enfrenta un proceso judicial en Brasil. También participó del acto Dilma Rousseff.

Este lunes, en un acto público realizado en la Plaza Internacional de Santana do Livramento, coincidieron el ex presidente de Uruguay, José Mujica, y los ex mandatarios de Brasil, Lula Da Silva, y Dilma Rousseff.

El acto se realizó en apoyo del primero, que enfrenta un proceso judicial en su país por varios delitos de corrupción, y que espera la decisión de un Tribunal para evitar la cárcel.

En su alocución, Mujica valoró los logros de Lula durante su presidencia, y apuntó que es "necesario" lograr la "pacificación de la sociedad". "No creo que sea posible evolucionar con odio. El odio no nos llevará a ningún lugar", añadió.

Además, llamó a "generar nuevas generaciones de militantes y luchadores sociales para construir colectivamente un proyecto de futuro".

En alusión a la situación de Brasil, Mujica dijo que se necesita de "un país fuerte", "un Brasil que trabaje junto con todos nosotros, porque en el mundo de hoy no somos nada si no nos unimos".

Montevideo Portal