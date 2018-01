Mujica: "Cuando tengo que trabajar de verdad, voy a labrar la tierra"

Política

"¡Cuando no tengo nada que hacer, me voy para el Senado!", bromeó el ex presidente en una entrevista en Colombia.

El ex presidente José Mujica estuvo en Colombia, como uno de los representantes de la comunidad internacional acompañantes del proceso de implementación de los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc.

Aprovechando la ocasión, el diario colombiano El Tiempo lo entrevistó para hablar de ese y otros temas.

"¿Que a qué me dedico ahora?", bromeó en la entrevista. "Soy senador. ¡Cuando no tengo nada que hacer, me voy para el Senado, pero cuando tengo que trabajar de verdad, voy a labrar la tierra!", respondió.

"Esto no se puede volver atrás, hay que luchar por mejorarlo, por encauzarlo, y puede tener todos los defectos que se quiera, pero hay que trabajar en él", dijo sobre el acuerdo de paz.

"Las heridas de la guerra dejan una resaca que obnubila la inteligencia. Esta gente que se fue a la guerrilla lo hizo, en el acierto o en el error, con un sueño de carácter político, y la idea de cambiar la sociedad donde vive y mejorar: idealistas", agregó Mujica, que opinó que "los podrán criticar, que se equivocaron en el camino que escogieron, pero tengan en cuenta que tuvo que haber sido una pasión muy fuerte para poner de por medio lo más valioso que tiene una persona, que es su propia vida".

"Sacar a un hombre armado de la selva para que haga lucha política es un negocio formidable. Tranquilizante para la sociedad, y en lugar de asustarse, lo deben aplaudir porque se está encausando algo que socialmente existe y le están dando ejemplo a las nuevas generaciones", señaló al periodista John Montaño.

También opinó sobre la situación de Venezuela y dijo que "los llanos estuvieron repletos de ganado, pero todos se fueron a vivir a costa de los recursos del petróleo y olvidaron alimentar otros sectores".

"La comunidad internacional se preocupa demasiado por Venezuela y ponen un énfasis desmedido. Mientras hay lugares en la tierra, que Dios me libre, y ni se abre la boca. No estoy de acuerdo con las sanciones económicas a ningún país. No quiero decir con esto que en Venezuela las cosas estén bien, y ojalá los venezolanos logren hallar un consenso porque están muy polarizados", remarcó.

"No hago defensa de las drogas, todas las drogas son unas plagas, y tan dañinas como el tabaco, pero en todo el mundo lo fumamos legal", afirmó también, al ser consultado sobre la lucha contra el tráfico de drogas.