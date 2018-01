Ministerio de Trabajo analizará situación de estación “abandonada” en San Luis

Locales

El Ministerio de Trabajo analiza la situación de los trabajadores de la estación de servicio del balneario San Luis, que dejaron de percibir sus haberes luego de que el propietario del comercio abandonara la estación.

Desde la cartera confirmaron a Montevideo Portal que la situación fue denunciada por los trabajadores en el seno del grupo 19 de los Consejos de Salarios, que abarca entre otros a los trabajadores de estaciones de servicio.

Los trabajadores de la estación, ubicada sobre el kilómetro 63 de la Ruta Interbalnearia, se mantienen en sus puestos de trabajo pero dedicados únicamente a lavar vehículos "a voluntad", dado que no tienen combustible desde comienzos de año.

Un cartel pegado en el vidrio reza: "Los trabajadores de Ancap San Luis comunicamos que no estamos de paro. La responsabilidad de la falta de combustible se debe a la empresa (D'Angelo & D'Angelo SRL), además de la falta de pago de nuestros sueldos. Aclaramos que los trabajadores nada tienen que ver con la situación que se está viviendo"

Según informó a Montevideo Portal Gabriela Martínez, la delegada sindical de la estación, ni el dueño, el encargado o los responsables del estudio contable se presentan desde hace días.

"La estación está cerrada pero nos quedamos ahí porque nadie atiende el teléfono: llamamos a abogados, dueños, y nadie atiende", dijo Martínez.

Hace 11 días que no hay combustible y no cobraron los salarios del último mes, acotó. "No ocupamos. Nos quedamos en la estación porque no se presentó nadie después de dos días y nos quedamos con las llaves y vigilando porque nadie se hace cargo de la estación. Nos hacemos cargo de la limpieza pero no vamos a seguir atendiendo gratis", agregó la delegada.

Actualmente, algunos de los trabajadores están en Montevideo solicitando una audiencia urgente con el Ministerio de Trabajo para resolver la situación.

