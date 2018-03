Meteorología prevé lluvias para jueves, sábado y domingo, y “baja probabilidad” de precipitaciones para el viernes 23 y sábado 24

Locales

El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió un pronóstico especial para los próximos diez días, que indica que se esperan lluvias desde la madrugada y hasta la mañana del jueves 15, que comenzarán por el litoral oeste y se extenderán a todo el país. Según este trabajo, los acumulados promedio más significativos se darán al norte del río Negro, donde lloverá entre 20 y 30 mm, aunque pueden existir valores superiores asociados al desarrollo de tormentas puntuales, especialmente en las cercanías de la frontera norte del país.

No se esperan lluvias el viernes 16, pero las precipitaciones volverán entre el sábado 17 y el domingo 18, con valores acumulados entre 60 y 80 mm el domingo, en la zona sur del país.



Entre el lunes 19 y el jueves 22 de marzo no se esperan precipitaciones, y hay una "baja probabilidad" de lluvias escasas para los días viernes 23 y sábado 24 de marzo.



Las temperaturas, en tanto, oscilarán el jueves entre 17º y 19º C las mínimas en todo el país, y máximas de entre 25º y 27º C en el norte y 22º y 24º C en el sur, y descenderán el viernes, con mínimas de entre 12º y 14º C en todo el país.



Se espera un ascenso de las temperaturas hacia el domingo 18, alcanzando mínimas de 20 a 22°C en todo el territorio y, máximas de 29 a 30°C al norte del río Negro y de 25 a 26°C al sur, y un nuevo descenso el lunes 19 de marzo en el norte, con mínimas entre 16 a 17°C y para el martes 20 de marzo en el sur entre 13 a 14°C. Las máximas rondarán los 23 a 25°C en el norte y de 20 a 22°C en el sur.



A partir del miércoles 21 de marzo se prevé que las temperaturas vuelvan a ascender hacia el sábado 24 de marzo.

Montevideo Portal