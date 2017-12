Meteorología: no se esperan lluvias entre jueves y sábado, pero sí para el domingo

Locales

El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió un pronóstico especial que abarca el periodo comprendido entre el 28 de diciembre y el 7 de enero.

Según este informe, no se esperan precipitaciones entre el jueves 28 y el sábado 30, y sí llovería en todo el país el 31 de diciembre, con acumulados mayores al norte del río Negro, en el entorno de los 15 y 30 mm. Hay baja probabilidad de lluvias escasas en la mañana del lunes 1 de enero, con pequeños acumulados, no lloverá el martes 2, y existen bajas probabilidades de lluvias escasas al sur del río Negro durante el miércoles 3. Entre el jueves 4 y el sábado 6 de enero no se esperan precipitaciones.



Las temperaturas, en tanto, tendrán máximas de entre 30ºC y 32ºC y mínimas de entre 20ºC y 22ºC en el sur del país, y máximas entre 34ºC y 36ºC y mínimas entre 23ºC y 25ºC en el norte.

A partir del 31 de diciembre bajarán, con máximas de entre 22ºC y 24ºC y mínimas entre 17ºC y 19ºC en el sur, y entre 18ºC y 20ºC y 25ºC y 27ºC, respectivamente, en la zona norte, y tanto las mínimas como las máximas comenzarán a ascender a partir del 1º de enero y hasta el día 7.

