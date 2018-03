Lo que dijeron desde la oposición tras el pedido de procesamiento de Sendic

Política

El dirigente Esteban Valenti calificó el hecho de “grave y doloroso”, mientras que Fernando Amado pidió ser igual de implacable con su correligionario Juan Justo Amaro. Desde filas oficialistas, no hubo demasiadas referencias al pronunciamiento fiscal.

Referentes políticos se expresaron en las redes sociales este lunes, tras conocerse el pronunciamiento fiscal en el que se pidió el procesamiento del ex vicepresidente Raúl Sendic y otros ocho jerarcas de ANCAP.

Si bien el oficialismo no se refirió mucho al asunto estuvo activo en las redes sociales, informando sobre la reunión entre el presidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva y José Mujica, además de recordar la liberación de Líber Seregni.

Mujica dijo que prefería no opinar hasta no conocer en detalle el pronunciamiento del fiscal, pero adelantó que no le sorprendió la noticia, señalando que "hubo mucha prédica" en torno al tema.

Ni una consigna de rencor. Honrar hoy y siempre, su legado ético, de lucha y pacificador. https://t.co/3bJpp1us70 — Javier Miranda (@mirandapresiFA) March 19, 2018

De confirmarse el procesamiento de nuestro correligionario, el @PartidoColorado deberá ser implacable. Hay que predicar con el ejemplo. https://t.co/5wX3syEXIb — Fernando Amado (@fernando_amado) March 19, 2018

Voy a leer atentamente el dictamen del fiscal Pacheco pidiendo procesamiento de Raúl Sendic y otros 8 directores y gerentes de

ANCAP antes de opinar. De todas maneras es algo grave y doloroso. — Esteban Valenti (@ValentiEsteban) March 19, 2018

Mi amigo Pablo Sobrino, hijo de un desaparecido, me acaba de decir, a raíz de lo de Sendic: "pensar que mi viejo y tantos otros murieron o fueron torturados para que estos tipos tengan la oportunidad de llegar al gobierno y mirá la que se mandan". — Darío Klein (@KleinDario) March 19, 2018

Ante el pedido de procesamiento por parte del fiscal en el caso Ancap:

1) va en el sentido de lo actuado por la Comisión Investigadora. 2) esperaremos el fallo judicial para pronunciarnos. Por ahora,la tranquilidad en el acierto de investigar y de denunciar. — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) March 19, 2018

Dictamen fiscal en caso ANCAP confirma que había fundamentos para denuncia penal que hiciéramos en 2016. Corresponde ahora esperar pronunciamiento de Poder Judicial. — Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga) March 19, 2018