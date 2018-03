Levantamiento de secreto bancario de ex directores de Ancap no reveló “enriquecimiento personal”

Locales

El fiscal Luis Pacheco destacó que no hubo “presión política” de ninguna parte durante el proceso de la investigación, "que continuará".

El fiscal Luis Pacheco explicó este lunes su pedido de procesamiento para los ex nueve directores de Ancap, entre ellos Raúl Sendic. El magistrado dijo que "los grandes temas" por lo que se pidió el procesamiento son el contrato con la multinacional Trafigura y el acuerdo con Exor para la cancelación de la deuda con P.D.V.S.A entre 2010 y 2014.

El magistrado argumentó que estos son los dos grandes temas, e informó que en el dictamen se puede ver desarrolladas cada una de las denuncias presentadas contra los ex jerarcas de la empresa estatal.

Pacheco explicó que la investigación continuará y que la jueza es la que ahora deberá comenzar a citar a los imputados.

El magistrado informó que esta causa, si bien está "procesalmente" regida por el viejo Código del Proceso Penal, hay algunas normas del nuevo Código que pueden actuar sobre ella, sobre todo las que "favorecen al imputado".

"La causa se rige procesalmente por el sistema viejo, pero todas las normas del sistema nuevo que fueran más favorables a la persona indagada deben ser aplicada por imposición de las normas generales aun en causas iniciadas con el sistema anterior", explicó, respondiendo a por qué se decidió por el pedido del procesamiento sin prisión.

Pacheco agregó que la Fiscalía entendió -además- que en la causa no hay indicios que hagan que se tenga que pedir procesamiento con prisión, según el nuevo código. Consultado sobre si no existiera el nuevo código, si los jerarcas podrían haber sido procesados con prisión, Pacheco no quiso hacer "especulaciones".

Sobre la fiesta organizada para inaugurar una planta de Ancap, el fiscal comunicó que la cifra gastada le parece "exorbitante" para ese evento "de tan corta duración", pero que se entendió que el gasto estaba dentro de lo destinado para la publicidad. "Se podría cuestionar el monto, pero no su legalidad", sentenció.

Secreto bancario y presión política:

El fiscal contó que durante la investigación se abrió el secreto bancario de todos los implicados y, que tras el análisis, no se pudo detectar un "enriquecimiento patrimonial de ninguno de los involucrados", explicó.

"Esta es una causa compleja, con persas de pública notoriedad, que tomó gran vuelo mediático, y que tiene una gran importancia a raíz de que inicia por denuncias de los partidos políticos. Por eso me pareció de orden destacar que no hubo presión por parte de todo el sistema política, ni de mis compañeros", agregó.

La jueza ahora deberá citar a los involucrados y no hay plazo para ello, dijo el fiscal, quien adelantó que la investigación continuará y que no se descarta hacer averiguaciones a nivel internacional, sobre todo por esos "dos grandes temas": los contratos con Trafigura y Exor.

Montevideo Portal