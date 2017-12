Las AFAP criticaron expresiones de Murro: “Son erróneas e inapropiadas”

Locales

En una entrevista con el semanario Búsqueda el ministro de Trabajo y Seguridad Social habló sobre la reciente ley aprobada en el Parlamento, que busca una solución para los denominados "cincuentones". En el diálogo, jerarca habló sobre las ganancias que perciben las AFAP, lo que motivó que la Asociación Nacional de AFAP saliera a contestarle.

Murro comentó que estas organizaciones invirtieron el dinero de sus afiliados sin haber conseguido la rentabilidad que se esperaba, pero, al mismo tiempo, habían logrado para sí ganancias que son una "barbaridad", dan "vergüenza" y solo "las obtiene el narcotráfico".

Ante esto, ANAFAP lamentó las expresiones. "Estas comparaciones y comentarios de este tenor emitidos desde fuentes oficiales alimentan la desinformación. Las AFAP han desarrollado en Uruguay una actividad transparente en base a las reglas de juego que estaban planteadas", dicen en un comunicado divulgado este lunes.

"Las ganancias de las AFAP son públicas y figuran en la página web del Banco Central del Uruguay. En 2016 las AFAP en su conjunto, incluyendo la AFAP estatal, tuvieron una utilidad de US$ 43 millones. Muy lejos se está de los US$ 130 millones de ganancias mencionados por el ministro Murro, cifras que no alcanzan siquiera el monto de facturación, ni consideran sus costos operativos", afirma el comunicado.

