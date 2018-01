Lanzan campaña para que el Parlamento apruebe la “portabilidad numérica”

Política

El Partido Nacional busca lograr que el Parlamento retome el tratamiento de un proyecto de ley sobre "portabilidad numérica", que permita que los usuarios de telefonía móvil puedan mantener su número aun cambiando de compañía.

El proyecto había sido presentado originalmente en la legislatura pasada por el diputado nacionalista Martín Elgue. Si bien el texto llegó a ser considerado en Comisión de Industria, nunca llegó a ser votado.

Elgue, que ya no integra el Parlamento, dijo a Montevideo Portal que el texto no fue aprobado en ese momento porque la empresa Antel manifestó una posición desfavorable a la posibilidad de que los usuarios pudieran abandonar la empresa manteniendo el mismo número. La postura hizo, según el ex legislador, que el Frente Amplio decidiera no promover su aprobación, a pesar de que "genera un beneficio para el 100% de los usuarios y perjuicios para ninguno".

El nacionalista reconoció que la polémica por los ajustes en los planes de telefonía celular de Antel lo "inspiraron" para volver a presentar su proyecto. Con ese objetivo, el dirigente del PN creó la web elpueblodecide.com.uy para recolectar adhesiones al proyecto.

Si bien las adhesiones no tendrán un efecto jurídico, el ex diputado consideró que darán un respaldo político que permitirá solicitar al Parlamento que vuelva a tratar el tema cuando comience la legislatura.

Elgue aseguró que la portabilidad numérica no generará riesgo para Antel, porque "está demostrado que la cantidad de usuarios que se cambia a raíz de este cambio es muy poca". En contrapartida, consideró, hará que todas las empresas "se enfoquen en fidelizar a sus clientes y no tanto en los clientes nuevos, como sucede ahora".

Montevideo Portal