Lacalle Pou dijo que es necesario entender a otros partidos políticos

Política

Durante su discurso en el Plenario de la lista 404 realizado anoche en la sede del Partido, el líder del sector Todos hizo un llamado a la unidad del partido para poder pensar en gobernar el país en el próximo período.

“Miro a mi alrededor y veo gente de todos los sectores, aportando por la positiva, llevando ideas, proyectos, instrumentos. El grupo de los intendentes, Verónica Alonso, el compañero Jorge Larrañaga, todos en caminos que pueden parecer paralelos pero terminan empujando hacia el mismo lugar”, señaló.

Lacalle Pou dijo que “el aquí y ahora” es fundamental en el trabajo político de la oposición, porque “si no podemos ofrecer aquí y ahora no podemos ofrecer mañana”; “celebro que los líderes de nuestro partido estén trabajando con muchas ganas”.

El senador dijo que los proyectos del Partido Nacional no son contradictorios y resaltó que el partido en estos últimos años ha estado “cerca del clamor popular”.

“Que nadie se crea que es el PN el que hace el cambio. Un baño de humildad para los políticos, la que hace el cambio es la gente, cuando entienden que hay que cambiar busca un partido un dirigente político, pero el cambio es anterior y nosotros tenemos que sintonizar”, agregó.

El líder de Todos dijo que la posibilidad de cambio “dependerá de la capacidad que tengamos para entender a otros partidos políticos”.

“Estamos viviendo unos momentos bastante complejos en nuestro país, imagínense en estos momentos que un familiar, una madre, un padre, un hijo esté perdiendo el laburo, no son días que uno pueda pensar en el futuro y lamentablemente no hay reacción por parte del gobierno. Esto no se reactiva de un momento a otro, pero no vemos políticas proactivas de reactivación de las fuentes laborales”, señaló el senador.

“Si no tomamos medidas como país para sostener a la mediana y al microemprendimiento, las noticias van a ser mucho más crudas”, agregó.

Lacalle Pou criticó también la falta de una propuesta en materia de política de vivienda que permita acceder a condiciones dignas.

“No podemos caer en la hipocresía de que toda la inseguridad comenzó el 1º de marzo de 2005, porque no creemos que el país, ni lo bueno, ni lo malo, empezó en 2005, pero sí creo que hubo señales de gobierno que alentaron el delito. No me cabe la menor duda que la ley de liberación de presos del primer gobierno de Tabaré Vázquez fue una decisión a contramano de los que tendríamos que haber hecho”, señaló.

Lacalle Pou dijo que la concepción de que la delincuencia es consecuencia de la pobreza se cayó: “El que menos tiene está más volcado a cometer delitos, pero los delincuentes más famosos del mundo son multimillonarios, no son los pobres. A no creer que la pobreza es sinónimo de delincuencia”.

El líder de Todos criticó la creación de las zonas de investigación regional, por entender que fue en detrimento de la seccional barrial, despersonalizó la relación entre la sociedad y la policía, pero señaló que lo más grave es la falta de apoyo explícito a la fuerza policial.

En ese sentido, Lacalle Pou reconoció que hubo cambios en cuanto a armamento y presupuesto pero que está fallando la conducción política. “No le busquen la vuelta, lo que falla es el mando político del presidente de la República y del Ministerio del Interior. Esto es más viejo que el agujero del mate, autoridad que no se ejerce se pierde y el que paga los platos rotos es el que menos tiene, porque el más fuerte de alguna manera se va a defender”

Lacalle dijo que Vázquez escondió a Bonomi durante su visita a San Luis y señaló que “siempre sostuvimos que era un mal ministro del Interior, pero lo peor que puede haber en seguridad pública es subvertir esa cadena de mando (...) El presidente de la República no tiene excusas para no asegurarnos la vida a todos los uruguayos.

Montevideo Portal