La quema del “Judas Sendic” en La Blanqueada despertó elogios y críticas

Como todos los años, hace 60, los vecinos de La Blanqueada eligen al personaje del año, se organizan y arman un Judas gigante personificado. Este año, como en otros fueron Fidel Castro, Donald Trump, Luis Suárez o José Mujica, le tocó a Raúl Sendic, quien fuera portada noticiosa durante todo este último año, y a Jack Sparrow, el personaje de Piratas del Caribe.

Así fue que después de la medianoche, el Judas con la cara de Sendic, vestido con los colores y la insignia de Ancap y con un título de licenciado en la mano, fue prendido fuego. Dentro de él había decenas de fuegos artificiales.

La acción motivó -como todos los años- simpatía, pero al tratarse del ex vicepresidente las repercusiones fueron aun más. El senador del Partido Nacional Javier García criticó la movida desde su cuenta de Twitter, y sentenció que esta quema es "primitiva".

"La quema de un "Judas" anoche con la cara del ex vice me parece lamentable", comenzó el legislador. "Absolutamente repudiable. Una cosa es la discrepancia y el debate político y otra la violencia y esto primitivo que no se debe aceptar nunca. Ni en broma. Así no", escribió el senador.

Años anteriores, se quemó -por ejemplo- a Joseph Blatter, al futbolista chileno Gonzalo Jara, Luis Suárez, José Mujica y al Chapulín Colorado. Los organizadores -los propios vecinos- explican, año a año, que la elección busca al "personaje del año".

