La 711 resolvió que Sendic encabezará su lista al Senado, pese a fallo de la Justicia

Política

La lista 711 se pronunció este martes sobre el fallo de la Justicia, que procesó sin prisión al ex vicepresidente Raúl Sendic por los delitos de "abuso innominado de funciones" y "peculado" por los negocios con Pdvsa y Petroecuador, y el uso de tarjetas corporativas. El sector político de Sendic aseguró que no comparte el fallo, pero que lo acatará.

Para el Ejecutivo de la 711, la "mega-causa" de Ancap, que fue instalada por "diferentes actores políticos", quienes "en forma permanente" intentaron presionar al Poder Judicial "hasta las últimas horas", "fracasó".

Además, el diputado del sector Felipe Carballo aseguró el miércoles que Sendic encabezará la lista al Senado por el sector en las próximas elecciones, pese a la resistencia de algunos compañeros del Frente Amplio.

"Sendic no debería ser candidato", dijo ayer a Carve el diputado de la Liga Federal Darío Pérez. "Le digo directamente a la persona, tiene que saber dar un paso al costado. No significa que nunca más intente nada, pero en esta oportunidad debería dar un paso al costado", afirmó.



"Creo que al Frente le corresponde tomar una decisión no sé si ahora al ser procesado o si se debe esperar la condena", agregó Pérez, en alusión a que no hay una sentencia definitiva aún.

En charla con Radio Uruguay y Montecarlo, Carballo dijo: "El compañero va a seguir trabajando en esta dirección, va a encabezar la lista al Senado. Esa es una decisión que ya la teníamos tomada. Vamos a seguir adelante con la agenda planteada".

"Creo que todo el FA necesita de la figura del compañero Raúl Sendic, por su nivel de llegada y convocatoria, en la construcción del cuarto gobierno", concluyó.