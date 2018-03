Jorge Díaz dijo que el aumento en las denuncias puede deberse a un subregistro anterior

Política

Durante su comparecencia ante la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados, el fiscal de Corte Jorge Díaz dijo: “Tengo la conciencia absolutamente tranquila en cuanto a que hice lo que dije que venía a hacer. Podrá cuestionarse -algunos lo hacen- cómo ejerzo mi responsabilidad. Lo que jamás me podrán cuestionar es que no la ejerzo y que no cumplo con la palabra empeñada, que, por lo menos para mí, es un valor muy importante”.

Díaz defendió la autonomía de la fiscalía, otro de los puntos cuestionados del nuevo sistema procesal: “el único vínculo que tiene la Fiscalía General de la Nación con el Poder Ejecutivo es el que marca la Constitución y la ley; nosotros no dependemos del Poder Ejecutivo para prestar ninguna de nuestras funciones administrativas ni misionales Claro está, la creación del servicio descentralizado fue a la uruguaya: no nos asignaron ni un solo peso para comenzar a funcionar. Es decir, iniciamos el servicio descentralizado con los mismos recursos que teníamos como una unidad ejecutora de un ministerio”.

Díaz defendió el nuevo sistema para que los fiscales suban por concurso, dado que antes se hacía si ningún tipo de instancia de competencia: “Se hacía en un marco de absoluta, total y completa opacidad: nadie sabía por qué se proponía a alguien, nadie sabía por qué se designaba y nadie sabía por qué se votaba la venia”.

“Hay un reglamento general de concursos que está publicado en la página web y lo mismo sucede con las bases de esos concursos: los señores legisladores pueden consultarla. Esto es transparencia, señor presidente. Nosotros podemos exhibir esta transparencia con orgullo. No todas las instituciones del Estado pueden decir esto; ¡no todas las instituciones del Estado pueden decir esto!”, agregó.

El caso Gabriela Fossati y los traslados

Díaz rechazó las denuncias en su contra, en cuanto a concentración de poder y decisiones arbitrarias: “Las redes sociales o algunos discursos van repitiendo algo -al estilo Goebbels, uno repite algo tantas veces que las mentiras o las falsedades se transforman en verdades- : el fiscal de Corte es superpoderoso. Todo esto se hizo, señor presidente, sin tener la obligación legal de llevarlo a cabo, porque la norma que obliga a hacer concursos recién fue aprobada en enero de este año. Es decir que fue una autolimitación del fiscal de Corte porque estaba absolutamente convencido de que ese era el sistema más transparente y más democrático para designar a los fiscales”.

Díaz dijo que se han hecho decenas de traslados, pero que sólo el de Fossatti causó problemas: “Ahora bien, en sesenta y cinco traslados hubo uno que causó ruido; ¡uno! No me voy a referir a eso, porque se han planteado los recursos administrativos y esa es la vía correspondiente para impugnar un acto de tal naturaleza. Es más: en diez días ya va a estar la resolución del recurso -aquí está presente la directora de jurídica- : no vamos a esperar los ciento cincuenta días, ni nada por el estilo, porque estamos absolutamente convencidos de que existen fundamentos administrativos. Por lo tanto, esto se discutirá en la vía de los recursos y en la del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es donde corresponde dirimir estas cosas. Si ante cada traslado de un funcionario administrativo vamos a hacer un escándalo, tenemos un problema”.

Díaz dijo que en la amplísima mayoría de los casos se respetó la voluntad del fiscal, pese a que se trabaja sobre el entendido de que el funcionario existe para la función y no al revés: “Yo trabajé durante veinte años en el Poder Judicial y a mí me llamaban por teléfono y me decían: ¡Doctor, el lunes, a la hora 14, jura para asumir en tal lado¡, y la opción que nos quedaba era agarrar las cacharpas y mudarnos. Así lo hice y recorrí todo el país. Obviamente, si uno puede contemplar las dos cosas lo hace, pero ello no siempre se puede”.

Díaz lamentó que la Fiscalía de Corte deba intervenir en casos de violencia de género y planteó la necesidad de una definición clara por parte del sistema político de qué quiere de la Fiscalía. “En esta redefinición de cometidos habíamos logrado salir de la intervención de los divorcios, pensiones alimenticias y demás. Sin embargo, la ley de género -de contrabando, por la ventana- establece que tenemos que intervenir en los casos de violencia de género, lo que, con todo respeto, parece poco consistente. Y no solo eso: dejamos de intervenir en los divorcios, pero nos dejaron las uniones concubinarias y no sabemos por qué. Y así puedo seguir citando ejemplos”.

El caso del fiscal Zubía

Díaz también rechazó las acusaciones de persecución y sin nombrar al fiscal Gustavo Zubía se refirió al caso que denunció, planteando que realizó una denuncia pública sin plantear la situación en la fiscalía y acusándolo de tener fines políticos en su accionar.

“Consagrar la libertad de expresión hasta sus últimas consecuencias es un principio fundamental, y lo es en mi vida. Por eso me molesta un poco -no tengo ningún problema en reconocerlo- que alguien me acuse de que yo pueda tomar alguna represalia porque alguien ejerza su libertad de expresión. Debo haber sido el fiscal de Corte más cuestionado, más criticado públicamente por un montón de gente y, sin embargo, jamás contesté ninguna de esas afirmaciones, muchas veces agraviantes”, señaló.

En cuanto a la denuncia de Zubía sobre las demoras en una orden de allanamiento Díaz dijo que se inició una investigación administrativa que concluyó que no se habían utilizado las herramientas que estaban a disposición para tramitarla, dado que con el uso de tablets se podía acelerar el proceso.

“Volví el 16 de enero de mi licencia y me encontré con un titular del diario El Observador, donde un fiscal decía que esto era un caos, que las órdenes de allanamiento demoraban tres horas, que un peligrosísimo delincuente se había escapado por culpa de la demora de la orden de allanamiento, que el sistema -no se sabía cuál, pero parecía que se refería al sistema informático- era un desastre. Nosotros nos enteramos por la prensa, porque ese fiscal no hizo ningún reporte quejándose de algún tipo de dificultad y el Poder Judicial tampoco había recibido ningún reporte de eso. El Poder Judicial hizo una investigación de urgencia y en ese caso concreto, en ese número único de denuncia criminal (NUDC), la orden de allanamiento se había expedido -según lo que nos comunica la OPEC y según lo que salió en la prensa-, desde que la recibió el Poder Judicial, en veintitrés minutos. Obviamente, ordené una investigación administrativa para saber qué estaba pasando, porque si todo estaba previsto para que el fiscal, desde su despacho, desde su casa o desde su casa en la playa, con un aparatito pudiera pedir la orden de allanamiento o la orden de detención, ¿por qué razón no se hizo? Se hizo una investigación administrativa, que también causó revuelo y tuvo repercusiones: “Están investigando”, “Me persiguen”, etcétera, etcétera”.

“Señalo este caso porque generó cierta conmoción pública. Ruido; no nuez. Cáscara; no cerno; cáscara. Muchas veces perdemos tiempo en la cáscara y no en el cerno. Esto está, obviamente, a disposición. Evaluaremos cuál es la resolución que tomaremos, atento a las últimas novedades, ya que parece que el fiscal en cuestión pronto cambiará de profesión y estará trabajando con ustedes, no con nosotros. Veremos qué pasará”, lamentó.

Una explicación posible para el aumento de las denuncias

El fiscal de Corte dijo que no sabe cuál es la causa por la que se pasó de 18 mil denuncias en 2017 a 29 mil. “ ¿Qué está pasando? No lo sé. Alguien puede decir que hay un aumento de los delitos. Algunos delitos han disminuido y otros han avanzado”, señaló.

“Hay que ser muy preciso porque en las cifras hay cosas que no son delitos o no ameritan investigación criminal porque no se dan los requisitos, por ejemplo, accidentes de tránsito leves; accidentes de tránsito con lesionados leves, en los que no hay instancia; accidentes de tránsito con lesionados graves, sin instancia; suicidios, etcétera. Evidentemente, eso fue algo que nosotros no pudimos tener en cuenta”, agregó Díaz.

El fiscal dijo que “está claro” que antes existía un subregistro. “Algún jefe de Policía del interior del país me ha expresado que en muchos lugares los hechos leves no se anotaban, que había un subregistro. Coincide con la entrada en vigencia del CPP que el Ministerio del Interior celebró con sus funcionarios un convenio de mejora gestión por el cual se busca mejorar la calidad del registro y eliminar el subregistro. También coincide con que ahora, aparentemente, todos los patrulleros tienen tablet y levantan las denuncias en el lugar; antes, si las denuncias no se levantaban en el sitio, luego no se hacían en las seccionales. Estas pueden ser algunas de las razones por las que se ha producido este incremento”.

Montevideo Portal