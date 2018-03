Graciela Bianchi: declaraciones de Navarro "atrasan más que los últimos impulsos feministas"

Política

La diputada nacionalista dijo que el PN debe hablar con el ex jerarca de Soriano por sus dichos sobre los femicidios. "No quiero que nos asocien a estas declaraciones", dijo.

Continúan las repercusiones por los dichos del ex candidato a intendente por el Partido Nacional en Soriano, Carlos Navarro, que despertara el repudio de varios sectores de la sociedad por culpar a las mujeres de las muertes por violencia de genero.

Hasta ahora, se habían manifestado especialistas en derecho, comunicadores y la responsable de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche. Esta mañana, la diputada nacionalista Graciela Bianchi se pronunció al respecto, por tratarse Navarro de un miembro de su partido.

"Me preocupa que haya sido candidato por el Partido Nacional y que sea dirigente", dijo. "Habrá que hablar con él", manifestó Bianchi a Informativo Carve.

Con respecto a las declaraciones en sí, afirmó: "Me parecen espantosas. Las condeno totalmente. Tengo una opinión muy crítica con el feminismo pero no quiero que nos peguen a este tipo de declaraciones porque son diferentes. Estas declaraciones atrasan muchísimo, más que estos últimos impulsos feministas que parece que fueran nuevos por sus características".

"Así nunca luchó la mujer por sus derechos. A mí no me representa la forma pero sí la lucha por los derechos de las mujeres", dijo sobe el movimiento feminista en Uruguay, que a su juicio "tiene intenciones políticas distractoras". "Pero no entiendo tampoco lo de Navarro ni en el Uruguay del siglo XX, menos en el siglo XXI", agregó.

No se mostró partidaria sin embargo de someterlo a un tribunal de ética. "A mí los Torquemada no me gustan", dijo.

"No me faltará oportunidad de hablar, porque él dos por tres me llama para consultarme. Me parece que es más sentarse y conversar sobre cómo nos posicionamos frente a esta situación que se plantea en forma equivocada por parte de los movimientos feministas, que son fundamentalismos y a mí los fundamentalismos no me gustan", dijo.