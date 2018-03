Gobierno inicia las negociaciones colectivas en busca de cláusulas de género y de prevención de conflictos

Locales

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, dijo este martes que la séptima ronda de los Consejos de Salarios se iniciarán luego de la Semana de Turismo. El jerarca adelantó que los convenios deberán contar con cláusulas de género, se buscarán cláusulas de prevención de conflictos y que se está dispuesto a discutir la productividad.

Murro criticó a la Cámara de Industria y de Comercio, quienes en 2017 rechazaron una propuesta del ministerio que incluía una cláusula de prevención de conflictos. Si eso no hubiera pasado, aseguró el ministro, se habría "ganado un año y mucho más" en la prevención de los conflictos sindicales.

"El ministerio seguirá proponiéndolo. Hay sectores que tienen buenas experiencias, como el de la construcción, el metalúrgico, el de la bebida y el papel, con buenos protocolos de prevención de conflictos para ambas partes", explicó.

Sobre la productividad, el ministro aseguró que el gobierno proporcionará indicadores, pero consideró que, "si las empresas no brindan información", no se puede discutir sobre este tema. "Esto no lo dice el PIT-CNT ni el ministerio, lo dicen todos los expertos internacionales de cualquier forma de pensar el mundo", dijo Murro.

"Para discutir productividad en una empresa, en un conjunto de empresas o en una rama de actividad se debe dar información", sentenció.

Murro también adelantó que en esta ronda de salarios el gobierno buscará que todos convenios contengan una cláusula de género, con el objetivo de "disminuir las brechas salariales y que mejoren las condiciones de acceso y la calidad de empleo para las mujeres con las herramientas previstas en el Sistema de Cuidados".

