Fiscal pidió procesamiento de nueve ex jerarcas de Ancap, incluyendo a Raúl Sendic

Política

El fiscal Luis Pacheco entendió que los ex directores y gerentes de Ancap cometieron abuso de funciones.

Tras haber tomado declaración al senador Leonardo De León y el ex gerente de ALUR Manuel González a principios de marzo, el fiscal Luis Pacheco dio a conocer el pronunciamiento fiscal sobre nueve ex jerarcas de Ancap, entre ellos el ex vicepresidente Raúl Sendic.

Según informó Teledía 4, Pacheco pidió el procesamiento de Sendic y los demás ex jerarcas de Ancap por el delito de abuso de funciones.



La gestión de Ancap fue llevada a la Justicia por el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y Unidad Popular en diferentes denuncias en abril de 2016, luego que se conocieran una serie de irregulares que, junto al inexistente título de licenciado, generaron la renuncia del vicepresidente de la República.

Si bien la causa estaba bien avanzada en diciembre del año pasado, un recurso presentado por la defensa del ex vicepresidente de la República, Raúl Sendic demoró el pronunciamiento dictamen del fiscal.

Sendic declaró el pasado 26 de octubre, rechazó las acusaciones de corrupción y señaló que además de no lucrar con las actividades de Ancap, las decisiones tomadas estuvieron respaldadas por el directorio. "Uno de los orgullos más grandes que tengo es haber sido presidente de esta empresa (...) pensamos que era necesario desarrollar estas inversiones con acuerdos y errores, con demoras y con costos que no se podían calcular desde el principio. Siempre actuamos con la mayor honorabilidad posible y si quieren pueden revisar todas mis cuentas e ingresos y de todo mi sector político y tengo el orgullo de salir de la actividad política con la misma pobreza que entré", afirmó.

(Ampliaremos)