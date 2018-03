Fiscal de Corte “no le dice a ningún fiscal lo que tiene que hacer”, aseguró Jorge Díaz

Locales

El fiscal de Corte Jorge Díaz dijo este viernes que "no le puede decir y no le dice a ningún fiscal qué es lo que tiene que decir". En declaraciones recogidas por Subrayado, el jerarca explicó, de esta manera, la decisión de trasladar la investigación por el uso abusivo de tarjetas corporativas por parte de ex jerarcas del Banco República.



Díaz puso estos antecedentes en manos del fiscal de Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, pero apuntó que será este último quien resuelva si investigar o no.

Montevideo Portal