Experto de la ONU advierte de no “soslayar el vínculo” entre criminalidad y terrorismo en América Latina

Internacionales

Javier Martínez explicó que le “preocupa” que en América Latina no haya “percepción” del riesgo del terrorismo.

El oficial jurídico de la Dirección Ejecutiva del Comité Contraterrorista del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU), Javier Martínez, explicó hoy a Efe que "preocupa" y que "no se puede soslayar" el "vínculo eventual" entre la alta criminalidad en América Latina y el terrorismo.



El experto español participó hoy de la primera sesión en Montevideo de la "Conferencia subregional sobre el fortalecimiento de los controles fronterizos y la cooperación internacional para prevenir y combatir el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva", que se desarrolla en la sede del Mercosur en la capital uruguaya del 19 al 21 de marzo.



En ese marco, Martínez explicó que, si bien la amenaza del terrorismo en Europa es "muy distinta" a la de América Latina, ese tipo de violencia "puede actuar contra cualquier persona en cualquier país del mundo".



A modo de ejemplo, el asesor legal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hizo referencia a la muerte de cinco ciudadanos argentinos durante un atentado el pasado noviembre en Nueva York.



El pasado 31 de octubre una furgoneta conducida por Sayfullo Saipov, un uzbeko de 29 años seguidor de Estado Islámico (EI), embistió a varias personas, entre ellos a cinco amigos argentinos que habían viajado a Nueva York para celebrar el 30 aniversario de su graduación.



"Uno de los problemas de la región básicamente es la falta de percepción de riesgo, la falta de percepción de la amenaza de terrorismo, que se ve como algo lejano. Es verdad que es así, al menos por el momento", señaló Martínez.



El español añadió que la situación de América Latina es "interesante" porque "no tiene el fenómeno extendido del terrorismo, pero sí tiene unas situaciones de criminalidad muy extendidas".



"Ese posible vínculo entre unos y otros es algo que nos inquieta realmente y para eso estamos aquí trabajando en el sentido de dotarnos de nuevas herramientas para evitar que se produzcan estas situaciones", agregó.



Martínez aseguró que el "mensaje de fondo" es que las personas deben estar "siempre" atentas, ya que el terrorismo es algo que puede "afectar a todos" y que cuando se habla de ese flagelo se hablan de tres cosas: que existen víctimas, que no puede haber impunidad y que, para que los terroristas sean castigados, deben haber leyes que lo regulen.



Martínez expuso, en el marco de esta conferencia internacional, sobre los retos y desafíos en materia legal vinculados al terrorismo, así como la proliferación de armas de destrucción masiva, su financiación y el régimen de sanciones financieras



La Organización de Estados Americanos (OEA), es la responsable por llevar a cabo esta conferencia, que reunirá en tres días a 60 funcionarios de países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), así como otros 20 expertos nacionales e internacionales.



EFE