Encontraron los restos del trabajador desaparecido en incendio de planta

Bomberos encontró este viernes los restos del trabajador que había desaparecido en la explosión de la planta incendiada el jueves en la zona de Mendoza.

El Ministerio del Interior confirmó el hallazgo a través de su cuenta de Twitter, indicando que los efectivos están abocados a las tareas de remoción del cuerpo.

Se trata de un hombre de 35 años que, según sus compañeros, se encontraba cerca del reactor en el que se produjo la explosión inicial. Los otros 9 trabajadores de la planta pudieron ser rescatados.

La planta no tenía certificación, según Bomberos

La planta de refinamiento de grasa que se incendió este jueves en Mendoza no tenía certificación de Bomberos, informó la vocera del cuerpo Mariela Vivone.

En declaraciones recogidas por Subrayado, Vivone dijo que la planta no había realizado el trámite para la certificación aunque aclaró que el incendio "no fue causa de tener o no tener" la habilitación.

En efecto, según la información primaria con la que cuenta Bomberos, el fuego se inició a partir de una explosión en un reactor que procesa la grasa.

De todas maneras, Vivone indicó que de haber tenido la certificación, el lugar se hubiera asegurado tener "una instalación apropiada" y "medidas de seguridad" para los diferentes materiales combustibles que se encuentran en la planta.

Las llamas desatadas en el mediodía de este jueves lograron ser controladas por las cuatro dotaciones de Bomberos que trabajaron en el lugar. De esa forma, se logró eliminar el riesgo de que el fuego se propagara al galpón lindero donde se almacenaban químicos tóxicos e inflamables.

