El niño herido de bala en Casavalle recibirá el alta médica muy pronto. Dijo que “perdona” a su agresor, pero que no quiere “que lo haga más”

Franco, el niño baleado el 14 de marzo en Casavalle, pasará a sala y será dado de alta en los próximos días, anunció Gabriel Peluffo, subdirector del área de Pediatría del Pereira Rossell, en declaraciones recogidas por Telenoche.

El menor ya está en cuidados intermedios, y, según los médicos que lo trataron, su estado de ánimo influyó en la recuperación.

Peluffo señaló que la bala no fue extraía, pero no afecta ningún órgano vital.

La madre del pequeño, en tanto, confió a Subrayado que Franco "perdona" a su agresor, pero le pide que "no lo haga más, porque va a seguir lastimando niños". Además, agregó que Franco "no lo quería preso.

No obstante, la mujer dijo que ella "lo perdona": "Él tiene que pagar lo que hizo, porque sacó un arma y lastimó", señaló, y agregó que "no le guarda rencor", porque el pequeño está vivo, "pero no tenía que haber hecho eso".

La mujer señaló, además, que será "costoso" reinsertarlo en la vida cotidiana, dado que, como consecuencia del disparo recibido, padecerá una insuficiencia respiratoria.

Montevideo Portal