El fiscal Pacheco presentó sus apelaciones al fallo judicial sobre la causa de Ancap

El magistrado consideró que existen “elementos suficientes” para iniciar un proceso penal contra todos los ex directores de Ancap.

El fiscal letrado de Crimen Organizado Luis Pacheco presentó este lunes los recursos de apelación y reposición para que la Justicia reconsidere las disposiciones judiciales contra los ex directores de Ancap.

La jueza Beatriz procesó a Sendic por "abuso innominado de funciones" y "peculado" por los negocios con Pdvsa y Petroecuador y absolvió a los otros seis jerarcas sobre los que también pesaban pedidos de procesamiento, entre ellos el ex director colorado Juan Justo Amaro, quedaron absueltos, ya que la jueza archivó el pedido de procesamiento.

Para Pacheco, todas las denuncias presentadas tienen "elementos de convicción suficientes" para iniciar un proceso penal contra todos los indagados, así como de imputar por otro delito a Raúl Sendic, quien fuera el único procesado en esta "mega-causa".

Es por eso por lo que el magistrado reiteró "en todos sus términos" su pedido de procesamiento, y sostiene que las discrepancias con la Justicia se dan por que la sede judicial entendió que los hechos denunciados por la Fiscalía no "constituyen siquiera hechos irregulares".

"En otros términos, la Sede no ha dicho: "Los hechos son irregulares, pero no constituyen delito", sino que ha dicho: "los hechos no son irregulares". Por lo cual, la argumentación recursiva tenderá a intentar demostrar que los hechos constituyen actos formal y sustancialmente contrarios a los deberes del cargo, en cada uno de los casos", explica Pacheco en la apelación.

