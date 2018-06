El canciller argentino dijo que había alertado a la AFA sobre la “sensibilidad” de jugar un amistoso en Jerusalén ante la selección de Israel

Internacionales

Jorge Faurie señaló que la suspensión del encuentro se debió a que "los jugadores entendieron que no estaba creado el clima" para viajar.

El canciller argentino, Jorge Faurie, aseguró este jueves que él había alertado a la federación argentina de fútbol AFA sobre la "sensibilidad" de jugar en Jerusalén el partido amistoso Israel-Argentina, que finalmente se suspendió.

En rueda de prensa en Buenos Aires, confirmó que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que visitó Argentina en septiembre, llamó el martes al presidente Mauricio Macri para "ver si había algún espacio todavía para que esta decisión de la AFA pudiera ser revertida. El presidente recogió la inquietud y la transmitió", aseguró el canciller.

Faurie sostuvo que las relaciones bilaterales con Israel no se han visto dañadas por el episodio y que son "de una gran significación" para Argentina.

Recordó que el partido amistoso que la selección de Lionel Messi debía jugar el sábado, a una semana de su debut en el Mundial de Rusia-2018, en un principio iba a disputarse en la ciudad de Haifa y luego se trasladó a Jerusalén, lo que generó muchas controversias.

"Es una cuestión delicada sobre la cual, en su momento, la Cancillería argentina puso en conocimiento de la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA) -la que no tiene nada que ver con la gestión de gobierno-, se les hizo conocer la sensibilidad que tenía que hubiera quedado el partido trasladado a Jerusalén", sostuvo Faurie.

Agregó que "le corresponde a la selección, a la AFA, poder decidir lo que es mejor".

Según la Cancillería, la comunicación a la AFA fue hecha hace más de dos semanas, antes de que la polémica sobre la suspensión del amistoso tomara las primeras planas.

Faurie dijo que la decisión de suspender el partido, que la prensa argentina calificó de "papelón internacional", se debió a que "los jugadores entendieron que no estaba creado el clima" para viajar luego de protestas de palestinos.

"Los jugadores, las autoridades de la selección, los directivos habían entendido de que no estaba creado el clima. Es comprensible que a pesar de que la seguridad física estaba asegurada, no se sintieran en un estado de ánimo por esta campaña tan cruel, de presión sicológica que se ejerció sobre todos ellos y sobre todo pensando en sus familiares", amplió.

El martes, manifestantes palestinos protestaron en Barcelona frente al lugar donde la selección cumplía con un entrenamiento con camisetas albicelestes manchadas de sangre, lo que terminó de decidir a la selección de suspender el viaje a Israel.

El partido le iba a significar a la AFA entre dos y tres millones de dólares, según la prensa.

Para Faurie, el amistoso iba "a ser una fiesta, una alegría, pero hay gente que no le gusta las alegrías ajenas", se lamentó.

(Fuente: AFP)