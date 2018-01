EEUU: mellizos nacieron uno en 2017 y el otro en 2018

Joaquín Jr. nació el pasado sábado 31 de diciembre, dos minutos antes de terminar el año, en el Delano Regional Medical Center, en el condado de Kern, al norte de Los Ángeles.

Entre tanto, Aitana de Jesús, fue recibida el domingo 1 de enero 18 minutos después que su hermano en el mismo centro hospitalario.

El doctor Seyed Tamjidi, que atendió a la madre, aseguró que en sus 35 años de práctica no había visto un nacimiento como este.

Flores Ríos, quien presentó riesgos durante el embarazo, dijo a medios locales sentirse feliz porque sus hijos están bien de salud, al igual que ella.

Joaquín midió 45 centímetros y pesó 2.300 gramos, mientras su hermana menor midió 41 centímetros y peso 2.100 gramos.

Look at these beautiful babies! This set of twins was born in Delano last night. Big brother was born in 2017. Little sister was born in 2018! Congrats to the parents! ????????



Aitana de Jesus Ontiveros - 12:16 am. Joaquin - 11:58 pm. pic.twitter.com/de1otp0iqv