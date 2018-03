EEUU: el curioso caso de una septuagenaria y sus -por suerte – fallidas contrataciones de sicarios

Curiosidades

Linda Gillam contrató a un hombre para matar a su ex esposo. El sicario la traicionó y fue presa, pero no dejó de conspirar.

La semana pasada, una mujer de 70 años de Salt Lake City, Utah, fue declarada culpable de conspirar para asesinar a su ex marido hace dos años. Pero lo realmente interesante de este caso es que el día del juicio también fue acusada de tratar repetidamente de matar al asesino a sueldo, a pesar de estar recluida en prisión.

En diciembre de 2016, Linda Gillman fue arrestada y acusada de intentar contratar a alguien para asesinar a su ex marido y hacer que pareciera un accidente o un robo que salió mal. Ella había contratado a un hombre llamado Christian Olsen para hacer el "trabajo" en su propiedad, e incluso llegó a ofrecer una paga mayor a cambio de un "2 x 1", si Olsen despachaba también a la nueva novia de su ex. Ella le dio al sicario un pago inicial de 5.000 dólares, pero también le prometió un anillo de diamantes valuado en US$ 7,000 y otros 18,000 en efectivo de la póliza de seguro de vida de la víctima, que cobraría después de su muerte.

Sin embargo, Olsen no sólo no cumplió el encaro, sino que contactó a la que debía ser su víctima y le advirtió sobre el plan. Luego, al mejor estilo de las películas, la policía hizo un trato con el sicario a cambio de ponerse un micrófono y hacer hablar a Linda Gillman. De acuerdo con documentos judiciales, durante las conversaciones de Gillman con Olsen, ella "habla sobre el asesinato de [su ex marido]. Luego se la escucha hablando de incluir a la esposa actual de [su ex marido] por US$ 10,000 adicionales" Negociación va, negociación viene, la mujer termina tasando el doble crimen en un total de 25.000 dólares.

Después de obtener toda esta evidencia, la policía arrestó a Linda y fue a parar a la cárcel de Salt Lake. Poco después, la mujer fue acusada de intento de obstrucción a la justicia por acercarse a otro recluso que, según creía, era parte de una pandilla de supremacistas blancos, y con quien intentó negociar el asesinato de Olsen.

De acuerdo con los documentos del caso, Gillman le dijo a este interno que si Olsen desaparecía, ella "saldría y sería una mujer libre" y que "haría todos sus sueños realidad". Los cargos contra Linda en este asunto finalmente se abandonaron, debido a problemas con los testigos, pero ella siguió intentando contratar gente para matar a aquellos que sentía que la habían perjudicado.

El viernes pasado, durante el juicio en el que la condenaron por intentar matar a su exmarido, Linda Gillman fue acusada de otro intento de contratar a un asesino a sueldo, esta vez para matar tanto a Christian Olsen como a un abogado que había ganado un caso civil contra ella.

Según el medio local Good4Utah, mientras estaba en la cárcel, Linda Gillman se hizo amiga de otro recluso, a quien trató de utilizar para contratar a un asesino a sueldo fuera del presidio. Después de pagar la fianza de US$ 5,000 de esta persona, ella le entregó a su abogado un cheque por US$ 155,000 a nombre del ex recluso, junto con una carta de 'confesión'. Gillman había dicho al recluso liberado que se contactara con Olsen y lo obligara a firmar la carta de 'confesión' que la absolvería de los cargos. Si se negaba a firmar, el cómplice de Linda debía pasar al plan B y contratar a un sicario que "sacara de en medio" a Olsen

En la carta, Gillman explicaba al ex recluso que, en caso de pasar a ese plan B, el ex recluso debía consultar al sicario que contratara si también estaba dispuesto a matar a un sujeto identificado como B.G., quien resultó ser el abogado mencionado líneas arriba, quien le había ganado un caso.

Desafortunadamente para Linda Gillman, el cheque y la carta nunca llegaron a su cómplice, ya que fueron confiscados por la policía. Su abogado -portador de ambos objetos- se vio en problemas por violar la política de la cárcel.

A la luz de estas nuevas acusaciones surgidas la semana pasada, la septuagenaria afronta una nueva sentencia, prevista para el 23 de abril. En caso de ser encontrada culpable, la suma de las dos condenas podría significarle cadena perpetua. Sin embargo, con gente Gillman nunca se sabe. Todavía tiene tiempo para contratar una docena de sicarios, matar a todos quienes la acusan y quedar en libertad.

