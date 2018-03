Dieron de alta a niño baleado en Casavalle, que demorará tres meses en volver a la escuela

Policiales

La bala quedará alojada por ahora en el hombro del niño, ya que no afecta ningún órgano. Franco debe lidiar con una insuficiencia respiratoria.

Franco, el niño baleado el 14 de marzo en Casavalle frente a una escuela, ya había pasado a sala tras una notable mejoría. Gabriel Peluffo, subdirector del área de Pediatría del Pereira Rossell, dijo la semana pasada que la bala no fue extraída, pero que no afecta ningún órgano vital.

Finalmente, el niño de 12 años fue dado de alta y pudo reencontrarse con familia y amigos.

Franco está recuperado pero la bala seguirá alojada en el hombro. Según informó radio Montecarlo, en base a información que aportaron los médicos, Franco también sufrió una herida en el corazón que podría afectar su vida en forma permanente (tiene una insuficiencia respiratoria).

En el día de hoy tendrá control médico. Su madre, Rossana, contó a Montecarlo que el reencuentro con sus amigos fue muy emotivo, ya que todos los esperaban con ansiedad.

La semana pasada, Franco dijo que "perdona" a su agresor, pero le pide que "no lo haga más, porque va a seguir lastimando niños". Además, su madre contó que Franco "no lo quería preso". Sin embargo, dijo a Subrayado que el delincuente "tiene que pagar lo que hizo, porque sacó un arma y lastimó", pero agregó que no le guarda rencor.

Se calcula que el niño podrá regresar a la escuela recién dentro de tres meses.