Defensa de Sendic cree que “hay elementos de sobra” para recurrir eventual procesamiento

Ignacio Durán, abogado del ex vicepresidente, dijo que, no obstante, la decisión es personal de su cliente.

Ignacio Durán, abogado del ex vicepresidente Raúl Sandic, dijo este martes que espera "con absoluta calma" la comparecencia de su cliente ante la jueza de Crimen Organizado Beatriz Larrieu, luego de que el lunes el fiscal Luis Pacheco pidiera su procesamiento por el "caso Ancap", junto con el de otros ocho jerarcas del ente.

En diálogo con Radio Sarandí, Durán valoró que el de Pacheco se trata de "un dictamen provisorio" y que aún resta presentar los alegatos pertinentes. Además, apuntó que se le imputan un delito de abuso de funciones, "que, todo el mundo sabe, debe derogarse", y un delito de peculado por el uso de tarjetas corporativas, y, en ese sentido, recordó que se esperan datos de Ancap dado que hubo "reembolsos que no están acreditados".

Para Durán, Sendic "tiene elementos de sobra" para recurrir un revés judicial, pero sostuvo que eso deberá ser una decisión personal. "Una cosa es la decisión política y otra la jurídica, que es lo que nosotros asesoramos", apuntó.



Sendic, dijo, "ha pasado por varios estados anímicos, porque esta causa duró dos años en los que estuvo en la palestra durante mucho tiempo, y cuando uno tiene que soportar imputaciones no probadas, que se diga que tiene estaciones de servicio, campos, bienes, y después se comprueba que nada de eso era cierto y que hay un presunto delito de abuso de funciones y que el otro podría ser el de peculado por el uso de las tarjetas, obviamente el ánimo de Raúl es otro, y se ve reconfortado porque siempre dijo que el ámbito que más garantías le daba era el Poder Judicial. No el Tribunal de Conducta Política de su propio partido, no la Jutep, y esto confirma lo que dijimos la primera vez que tuvo que ir a declarar, que podrá haber muchos errores de gestión, pero está convencido de que no cometió ningún ilícito, y que menos se llevó un dólar para su casa".

