Decreto de la IM exigirá a bares que tengan un 10 % de platos sin sal en su menú

Locales

En el 2014, la Intendencia de Montevideo aprobó una nueva reglamentación que establecía la obligación de que los saleros y "demás condimentos con alto contenido en sodio" no estén sobre las mesas y no sean ofrecidos al consumidor, a no ser que sean pedidos expresamente. La medida fue muy discutida entonces por algunos comerciantes, al igual que sucede ahora con otra iniciativa que apunta a reducir el consumo de sal entre los montevideanos.

La Intendencia de Montevideo envió a la Junta Departamental un proyecto de decreto que obliga a los restaurantes y comercios que venden comida a que un 10 % de los alimentos que ofrecen en sus menús no tengan sal, según informa el diario El País y confirmó Montevideo Portal con Marcelo Amado, director del Servicio de Regulación Alimentaria de la IM.

Desde Cambadu criticaron el proyecto por entender que puede tener un impacto alto en los comercios. El presidente de la organización, Daniel Fernández, dijo a El País que la modificación a la norma es "inviable".

"Se pueden tener comidas sin sal preparadas al momento. Pero nadie puede tener un menú esperando que venga un ciudadano y lo pida sin sal. Es inviable. Yo puedo preparar una ensalada o un chivito sin sal porque son minutas, se hacen en el momento, pero no puedo hacer una porción de una salsa sin sal. ¿Si una rotisería hizo diez croquetas una tiene que ser sin sal? Yo tengo la libertad de ofrecerle al cliente algo sin sal, pero no me obligues hacer de cada plato un 10%", dijo al matutino.

Sin embargo, Marcelo Amado explicó a Montevideo Portal que esta nueva regulación no prevé nada de ello. Contó que este proyecto de decreto está enmarcado en una iniciativa más amplia, con la misma filosofía de disminuir el consumo de sal.

"Esto no significa que si el comercio hace diez milanesas deba tener una sin sal, o que ya tenga elaborados alimentos sin sal. Es como los postres de azúcar para diabéticos, previstos en muchos restaurantes. Se pretende que si alguien quiere comer sin sal tenga la opción, que en el menú esté señalizada la oferta sin sal", dijo.

Aclaró que en la reglamentación se piensa incluir que aquellos locales que tienen menos de 10 platos en ofertas, puedan al menos realizar una propuesta sin sal.

Amado remarcó que además hay un tema de salud, ya que hay muchas personas que tienen propensión a sufrir problemas de presión. "Se intenta que los que de por sí tienen que consumir sin sal que tengan la opción de hacerlo en estos comercios", dijo.

Si bien el presidente de Cambadu dijo no estar al tanto de la medida, el director del Servicio de Regulación Alimentaria comentó que hace varios meses tuvieron una reunión con el organismo para ponerlo al tanto de los datos generales del proyecto.

Según Amado, el consumo de sal es un tema de "cultura de paladar", y recordó que muchos médicos aconsejan a los padres que no den alimentos con sal agregada a los niños para no acostumbrarlos.

Además del análisis del proyecto de decreto por parte de la Junta Departamental, la reglamentación (que incluye la reducción a la mitad de las multas por tener los saleros en las mesas) se hará una campaña de concientización y de orientación a los consumidores.