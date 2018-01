Crimen del camionero: homicida llamó a su hija y su sobrina para decirles que “se había mandado una cagada”

Locales

El pedido de formalización que realizó la fiscal Bettina Ramos, de Rivera, en el caso que investiga el homicidio de Marcelo Silvera, señala que se pidió prisión preventiva, entre otras cosas, porque existe riesgo de fuga del homicida.

El texto expresa que, el pasado 2 de enero, sobre las 22:00, Silvera regresaba a Rivera, junto a su esposa y su hijo de 6 años, procedentes del balneario Iporá, en Tacuarembó.

Silvera conducía su automóvil, un Volkswagen Gol de color bordeaux, por la Ruta 5. El indagado en el caso manejaba, por la misma senda y por detrás de Silvera, un camión con remolque Scania 124, propiedad de la empresa Viana.

Algunos kilómetros antes de llegar a Rivera, el indagado, de iniciales J.E..P.O., de 63 años, cambió de senda para adelantarse, y luego retomó su camino "en forma intempestiva". Cuando el camión se adelantó, Silvera advirtió que se trataba de un vehículo de empresa Viana, y resolvió ir a reclamarle a su conductor (colega de profesión, dado que la víctima se desempeñaba como camionero).



Al llegar a la Ruta 27, el camión tomó por esa, ya que la empresa de Transportes de encuentra a escasos metros de ese cruce, y, al llegar al estacionamiento, mientras el sereno tomaba los datos del vehículo que ingresaría, arribó al lugar Silvera, que estacionó su auto y descendió para reclamar por la mala maniobra del camionero.

Ambos discutieron, y, "al sentirse amenazado, P. extrajo un revólver Smith & Wesson calibre 38, que llevaba a su lado, lo tomó con su mano derecha, sacó la mano por la ventanilla y realizó un disparo, que impactó en el cuerpo de S."

Acto seguido, P. ingresó al depósito, "dejando atrás a Silvera y su esposa, que ya había bajado del vehículo y se encontraba inclinada sobre su marido pidiendo socorro". El agresor estacionó el camión a unos 100 metros de la puerta de ingreso, y fue hasta donde estaba aparcado su vehículo particular, un Nissan Sentra de color blanco. Pasó sus objetos personales a su automóvil, incluyendo el arma utilizada, y emprendió la marcha hacia la puerta de ingreso.

Allí era esperado por cuatro funcionarios policiales, y entregó el arma homicida a uno de ellos. Mientras tanto, Silvera era trasladado al hospital departamental, donde llegó sin vida.

En el mismo texto se aclara que, si bien P. recibió instrucción en el manejo de armas, "no posee porte ni tenencia autorizados, ni el arma utilizada se encuentra registrada en el SMA", y había sido recibida por el agresor tras la muerte de su padre.

La fiscal pidió la formalización de la investigación contra JEPO por "la presunta comisión de un delito de homicidio muy especialmente agravado por la brutal ferocidad en reiteración real con un delito de tenencia no autorizada de arma de fuego en calidad de autor".

"Existen elementos de convicción suficientes de la existencia de un riesgo procesal, que consiste en el peligro de fuga", precisa el documento, y añade que " no debe dejarse de tener presente que el hecho cometido, de gran conmoción social en la Ciudad de Rivera, atenta contra el principal bien jurídico del que es titular una persona: la vida, por lo que en concordancia con la gravedad del hecho, la legislación prevé un rango punitivo elevado, siendo los parámetros del caso concreto entre 15 y 30 años de penitenciaría, incentivo suficiente para intentar escapar al proceso. Es de hacer notar a la Sede que el encausado tiene 63 años de edad, lo que determina que la aplicación de una pena de un guarismo elevado como el delito imputado, funciona también como incentivo para pretender escapar al proceso penal. Se agrega la disponibilidad económica y de uso de transporte del encausado que trabaja de camionero, y cuenta con ingresos y vehículo para salir del país, ya que como lo declaró ante la fiscalía ha viajado por casi todo Brasil, conoce muchos lugares y muchas personas, lo que, sumado a la existencia de frontera en la Ciudad de Rivera, facilitan en gran medida la posibilidad de sustracción al proceso".

Además, la fiscal apuntó que "una vez efectuado el disparo de arma de fuego al fallecido, viendo como su esposa lloraba ante el cuerpo tendido, arrodillada sobre él y gritando por ayuda, el imputado emprendió la marcha del camión, no solicitó ayuda, no llamó a la emergencia o a la policía, condujo por casi cien metros y estacionó el camión en un lugar donde no se tenía visual desde la entrada, detrás de otros camiones. Se bajó del mismo, se dirigió hacia su vehículo estacionado a 127 mts de distancia -según mediciones de DNPC-, se tomó unos minutos para llamar a su sobrino y a su hija y decirles que fueran al lugar porque "se había mandado una cagada" y ni siquiera ahí llamó a una ambulancia o al 911. Posteriormente estacionó el vehículo frente al camión, se tomó el trabajo de pasar sus efectos personales al baúl de su auto particular y bajar el arma del camión al auto para así emprender la marcha. Luego de circular casi cien metros, es interceptado por la policía, quien por precaución a que se fugara cerró previamente el portón de ingreso. Así, P rodeado por al menos cuatro funcionarios policiales, decidió bajarse y entregar el arma al Sub Crio P, lo que denota que desistió de una actitud de fuga únicamente por no avizorar otra salida"

Para la fiscal, "no surgió de sus propias acciones" la idea de entregarse, y que su intención "no era la de colaborar con el procedimiento", sino "evadirse a la acción de la Justicia".

