Bonomi dijo que es preciso “aumentar la presión” de la Policía en Casavalle

Policiales

El ministro del Interior Eduardo Bonomi dijo este viernes que la situación en Casavalle requiere de mayor atención de parte del Estado, y, en ese sentido, señaló que es preciso "aumentar la presión" policial en la zona.

En declaraciones recogidas por Subrayado, el ministro apuntó que se necesita "un shock de políticas sociales", pero que con esto no basta, y agregó que las que se vienen desarrollando aún no consiguen su objetivo, "pero que lo que no se puede dejar es que se interrumpan las que se están llevando adelante, entonces la policía tiene que estar ahí".

Bonomi dijo que se estudian medidas, como una ampliación de la presencia del Programa de Alta Dedicación Operativa, pero que todavía no está definido.

Montevideo Portal