Bonomi: "Nunca vamos a llegar a ser como Guatemala y El Salvador, bajo ningún gobierno"

Política

Decile a Mario que no hable

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, volvió a referirse a las declaraciones del jefe de Policía, Mario Layera, que despertaran tanta controversia semanas atrás. Layera advirtió el camino que está tomando la seguridad pública y dijo que de no haber cambios Uruguay terminará como Guatemala o El Salvador.

Bonomi fue el entrevistado central de Puntos de vista, de Radio Uruguay. En la nota, volvió a referirse al "shock de políticas sociales y shock de viviendas" que se necesita en el tema seguridad pública. Sin embargo, pidió que al Ministerio del Interior "no le reclamen políticas sociales".

Sobre Layera, afirmó que "dijo tres cosas que sobraron". "Primero, que los excluidos se trasformarán en mayoría, eso no va a pasar. Hasta es ilógico, porque si son mayoría dejan de ser excluidos", comentó.

En segundo lugar, "no va a pasar que Uruguay llegue a ser algo parecido a El Salvador y Guatemala". "Pero hay que ver la pregunta que le hicieron, que es qué sucederá si no hay cambios, y cambios hay. Nosotros miramos El Salvador, Guatemala, las favelas, viendo cómo operan desde el punto de vista delictivo, pero desde el punto de vista social lo que llevó a esos países es completamente distinto a lo que sucede acá. Es tan distante la situación en Guatemala y El Salvador, que no vamos a llegar a eso con ningún gobierno", agregó.

En tercer lugar, dijo que no coincide con el reclamo de más información a los organismos sociales, aunque más temprano aclaró que cuando se habla de pedir datos al Mides son datos de "contexto" sobre pobreza y marginalidad, no las direcciones de bocas de droga.

"Layera entendió, sin que lo dijéramos, que fue un error decir lo que dijo. Él lo dijo en un marco, y se refirió al peor de los escenarios. Hay que entender que él es un gran policía, no un político. Él entiende que no fue acertado", agregó.

Con respecto a la recolección de firmas que está haciendo Jorge Larrañaga, con el objetivo de que se apoyen varias propuestas en materia de seguridad, opinó: "Tengo la duda si Larrañaga está publicitando su proyecto o publicitando su caudillismo".

Bonomi también se refirió a los aumentos de los delitos y reconoció que "los homicidios aumentaron significativamente y las rapiñas también". "Tiene que ver con el funcionamiento el código, cuando empezó, que nos llevó a problemas graves en noviembre y diciembre. Ahora se va a ajustando", dijo, pero admitió que "es un aumento importante".