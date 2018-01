Balcedo: en el 2015 la Justicia argentina ya había pedido información a Uruguay sobre propiedades

Locales

Desde que salió a la luz el caso del empresario y dirigente sindical Marcelo Balcedo, indagado por lavado de activos y posible vaciamiento de las cuentas del sindicato Soeme, parte de la clase política indaga si hubo omisiones por parte de Uruguay en el control de activos.

En la casa de Balcedo ubicada en Playa Verde, por ejemplo, se encontró medio millón de dólares en efectivo y varias armas de gran calibre, además de varios autos de lujo. El hecho de que Balcedo llevara esta vida durante varios años en el país llevó a algunos políticos a preguntarse sobre los controles del Banco Central (como Esteban Valenti) y a afirmar que alguna falla hubo "porque si no las cosas que pasaron no podrían pasar", como dijo Pedro Bordaberry a El País.

Esta mañana, el secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, Daniel Espinosa, se refirió a estas dudas en diálogo con Inicio de Jornada, en Carve.

Espinosa dijo que ahora todos cuestionan lo hecho, pero que habría que comprobar si realmente hubo un lavado de activos, lo que se resolverá en la investigación. "Por ahora a nombre de Balcedo hay dos inmuebles y dos autos de los que hay registro", dijo. El diario La Nación había informado que el sindicalista y empresario era dueño del camping El Edén -lo que fue recogido por varios medios, incluyendo el nuestro- pero la información no era correcta.

"Esa caravana de autos no está a su nombre, y hay varios con chapa argentina", dijo sobre los coches de alta gama que fueron fotografiados.

La Secretaría de Lucha contra el Lavado de Activos indagará ahora en cuáles fueron las diligencias que hicieron escribanos e inmobiliarias que trataron con Balcedo en sus negocios.



"Tiene empresas legales que podrían haberle permitido justificar los bienes, y allí el sistema de detección no funciona porque hay un origen legal. No quiero decir que no haya habido incumplimientos. Si los hay, se va a sancionar como corresponde, pero no quiero prejuzgar la conducta de los profesionales que actuaron", apunto Espinosa, que remarcó en que "no era un narcotraficante sino una persona con actividades lícitas".

Al respecto del dinero en efectivo (se estima que hay más millones en los cofres) "hay que determinar de qué forma ese dinero ingresó al país y qué controles fallaron". Lo mismo sucede con las armas.

Espinosa contó que ya en el 2015 su secretaría había respondido a un pedido de la Justicia argentina sobre la identificación de propiedades de Balcedo, algo en lo que el BROU también estaba cooperando. Se averiguaron los bienes que tenía y se informó a Argentina, pero no se encontró nada ilegal. "En el caso de lavado de activos, el delito precedente no se comete en Uruguay", dijo.

Recién en este 2018 se concretó la acusación en Argentina, tras recoger información, lo que motivó la intervención. En el 2015 no se detectó ni el dinero en efectivo ni las armas, cuyo ingreso deberá ser ahora explicado.