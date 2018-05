BROU baja tasas de interés a pasivos y lanza nuevo producto de crédito para trabajadores

Economía

Además, lanzó un nuevo producto de crédito al consumo para activos con tasas de interés sustancialmente menores a las de la competencia bancaria y, especialmente, no bancaria.



En ambos casos, las novedades aplican para las gestiones de créditos en pesos que se realicen a través de e-BROU, explica la institución en un comunicado.



La baja de tasas para pasivos se traduce en menores cuotas. Por ejemplo, la cuota mensual de un préstamo de $ 10.000 a repagar en 24 meses pasó de $ 587 a $ 559.



Para acceder al nuevo producto para activos, que no está asociado a un convenio de retención con la empresa empleadora, los requisitos son cobrar el sueldo en una cuenta del BROU y tener acreditaciones de salarios durante tres meses consecutivos.



No hay un importe mínimo para este crédito, mientras que el máximo es de UI 30.000 (unos $ 120.000). A su vez, la cuota podrá ascender hasta el 10% del promedio de las acreditaciones de sueldos de los últimos tres meses.



El plazo mínimo del préstamo es de seis meses, con una tasa de 37% más IVA, y el máximo es de 12 meses. En plazos de entre siete y 12 meses, la tasa es de 38% más IVA. El producto no tiene costos adicionales de seguros ni de administración.



Considerando un préstamo de $ 10.000 a saldar en 12 meses, la cuota mensual será de $ 1.058.