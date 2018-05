Astori: tras fallo, Tribunal de Conducta Política del FA debe volver a revisar el caso Sendic

Política

El ministro Danilo Astori fue consultado hoy por la prensa sobre varios temas, en ocasión de la presentación de uno de los proyectos de participación público privada destinado a la educación.

El proyecto presentado por la Corporación Nacional para el Desarrollo prevé la construcción de 42 liceos en modalidad de tiempo extendido y 16 instituciones de educación técnica, repartidos en 17 departamentos del Uruguay y a desarrollarse en 22 años, lo que "demuestra la vocación de que esto se sume a las transformaciones del Uruguay", dijo Astori, en declaraciones recogidas por radio Montecarlo.

El ministro se mostró conforme además con las propuestas que llegaron para el proyecto del Ferrocarril Central, por tratarse de "propuestas serias y profundas" para cumplir el objetivo.

Astori fue preguntado también por las declaraciones del intendente Yamandú Orsi, que usó la expresión "ellos contra nosotros" al referirse al asesinato de una mujer en Neptunia en un intento de rapiña. No quiso opinar sobre la frase, pero aclaró: "Tenemos un punto de coincidencia todos los uruguayos y radica en la necesidad de seguir trabajando todos, desde el lugar que tengamos, las condiciones de seguridad pública".

Por último, se le consultó sobre el procesamiento sin prisión para Raúl Sendic por el caso Ancap. "Hay que respetar la decisión de la jueza y aceptarla. Es un proceso muy lamentable, que nos ha lastimado mucho. Lo que me cabe decir es que comprendo ese fallo y lo acepto. Un episodio de este tipo no solo golpea a la izquierda, sino a cualquiera que lo tenga que padecer", dijo.

"Los cuestionamientos éticos son un componente integrante del descontento social que no le hace nada bien a la política como actividad humana superior, que así debería ser, tendiente a transformar la sociedad. Eso tiene varios prerrequisitos, como la confianza o credibilidad, y si ocurren procesos de este tipo, como el que lamentamos hoy, la confianza y la credibilidad se dañan profundamente", agregó.

Se refirió además a las declaraciones del presidente del FA, Javier Miranda, que dijo al programa "No toquen nada" que Sendic debería dar un paso al costado, pese a que el ex vicepresidente pretende ser candidato al Senado.

"No quiero compartir opiniones personales. Me parece que esto debería ser considerado por los organismos especializados del FA. Seguramente quizá sea este el proceso que se desarrolle, a los efectos de que no sea una persona de la estructura el que tome una resolución de ese tipo. El Frente tiene instituciones preparadas y que funcionan para objetivos de este tipo, considerar conductas y extraer conclusiones que pueden tener repercusiones en el futuro. Me parece que el Tribunal de Conducta política debe analizar el tema, volver a tomarlo. Sería importante que ocurriera", consideró.