Arcamone, el alcalde que renunció tras denuncias por violencia de género, recibirá un subsidio

Política

El ex alcalde se amparó en la ley 16.195, la misma que permitió la solicitud de subsidio de Raúl Sendic.

El ex alcalde del Municipio C, Rodrigo Arcamone, anunció su renuncia al cargo semanas atrás, luego de que trascendiera públicamente la denuncia presentada contra él por su ex pareja, por violencia doméstica.

Luego de haber anunciado que tomaría una licencia hasta que la Justicia dilucide el caso, el alcalde decidió renunciar definitivamente al cargo.

La renuncia del alcalde había sido solicitada públicamente por los concejales del Partido de la Gente y del Partido Nacional.

Tras renunciar, Arcamone recibirá el subsidio previsto por la ley de actividades públicas 16.195, del 10 de junio de 1991, que establece que los titulares de cargos públicos en virtud de elección directa del cuerpo electoral tendrán derecho a percibir hasta un máximo de un año a contar desde la fecha del cese de un subsidio equivalente al 85% (ochenta y cinco por ciento) del total de haberes del cargo en actividad. En este caso, la cifra será cercana a los 85.000 pesos mensuales por un año.

La resolución firmada por el intendente Daniel Martínez y el secretario general Fernando Nopitsch, a la que accedió el diario El País, aclara que el Asesor Jurídico del Departamento de Secretaría General informó que "corresponde acceder a lo solicitado" por el exalcalde.

"Si durante el periodo de percepción del subsidio reingresare a la Administración Pública Nacional o Departamental en un cargo de cualquier naturaleza, cesará automáticamente su derecho a seguir percibiéndolo", aclara el texto.

Nopitsch dijo al diario que le corresponde legalmente el subsidio y se le otorgará igual que se hizo con el caso del ex alcalde del partido Nacional, Francisco Platero y otros que ocuparon el cargo.

La ex intendenta Ana Olivera también firmó una resolución en 2015 que preveía este subsidio a los alcaldes, siempre en concordancia con la ley 16.195, que fue a la que se acogió también Sendic para solicitar el subsidio que cobrará a partir de 2020.