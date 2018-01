Animales nativos que tenía Balcedo fueron comprados a un criadero privado cercano

Locales

La novela del sindicalista y empresario argentino Marcelo Balcedo en Uruguay sumó ayer otro capítulo que generó comparaciones con el narco colombiano Pablo Escobar.

La Dirección Nacional de Medio Ambiente realizó un operativo en su finca El Gran Chaparral de Playa Verde y comprobó que Balcedo estaba consolidando una suerte de zoológico privado, ya que poseía 14 ñandúes, cinco llamas, dos vicuñas, cinco carpinchos y aves exóticas, entre ellas tres papagayos protegidos por CITES (Convención del Comercio Internacional de Especies Amenazadas, en español).

La Dinama investigó inmediatamente la ruta de tráfico de estos animales, para establecer de dónde vienen o cómo fueron adquiridos.

Con respecto a algunos de los animales nativos, la Dinama encontró rápidamente el origen. Según confirmaron fuentes a Montevideo Portal, lo que se desprende de las investigaciones iniciales es que las especies nativas fueron compradas en forma irregular en una reserva de fauna privada de la zona (no es la reserva Pan de Azúcar, que no es privada). Prefirieron no identificar el lugar hasta que no terminen las investigaciones.

El decreto de criaderos 186/002 autoriza la instalación de criaderos de fauna nativa pero les exige llevar registros al día de las existencias y movimientos de ejemplares y productos, lo que no se cumplió en este caso.

No se dejó ninguna constancia de la venta a Balcedo, por lo que el criadero que vendió los animales está en proceso de sanción. Allí fueron adquiridos los carpinchos pero no los ñandúes, aseguraron las fuentes. Según supo Montevideo Portal, el argentino ofreció mucho dinero para comprar otros animales pero el criadero se negó.

Mientras tanto, las aves exóticas están en cuarentena y bajo cuidado de los veterinarios del Parque Lecocq, donde permanecerán hasta que se conozca su destino final (que será en el trópico, donde pertenecen).