Ancap: oposición sostiene que el pedido de procesamiento “demuestra” que la denuncia “no fue circo”

La oposición política de nuestro país se refirió este lunes al pedido de procesamiento para los nueve ex jerarcas de Ancap, entre ellos el ex vicepresidente Raúl Sendic. Legisladores opositores explicaron que el dictamen del fiscal "demuestra" que las distintas denuncias presentadas por ellos "no fueron circo" y que tenían "fundamentos".

"Esto es una prueba de que cuando hicimos la denuncia, no estabámos haciendo política barata ni haciendo un juego. Estábamos mostrando hechos que demostraban hechos delictivos", dijo Pablo Mieres, senador del Partido Independiente, quien consideró que el pedido es una "buena noticia": "Demuestra la independencia del Poder Judicial, la convicción de que en Uruguay hay una Justicia independiente", dijo en declaraciones a Subrayado.

El senador Luis Lacalle Pou escribió en su cuenta de Twitter que el dictamen del fiscal Pacheco "va en sentido" de lo actuado por la comisión investigadora. "Por ahora, la tranquilidad del acierto de investigar y de denunciar", agregó.

También en esa red social, Jorge Larrañaga sostuvo que se demuestra que había "fundamentos" para hacer la denuncia penal que hicieron en 2016.

Eduardo Rubio, diputado de la Unidad Popular, recordó que hubo "muchos" que les recriminaron que estaban "haciendo un circo, que no había fundamentos" y que se subían al "tren de la derecha". "Se constata que no había circo, que lo que había eran hechos graves y delitos", sostuvo.

El senador José Amorín Batlle fue por el mismo sentido, y también habló del ex director de Ancap Amaro Cedrés, del Partido Colorado. "Tengo plena confianza en Amaro, lo conozco bien. Espero que la Justicia piense igual que yo. Espero que esto quede acá, sé de su honestidad. Sé que es una persona de bien", concluyó.

Este lunes hubo además una reunión de la bancada de senadores del Frente Amplio. A la salida, la legisladora Daisy Tourné dijo que la bancada no hará declaraciones para que no sean "mal interpretadas y se lean como presión política".

"Vamos a estudiar y a escuchar la posición de la jueza cuando esté, y luego, si lo entendemos pertinente, haremos alguna declaración. Hay que darse los tiempos, respetar los procesos de la Justicia. Sería perjudicial agregar un comentario", comentó.

