Activistas rodearán la Rural y cortarán la calle en cronograma de protestas por las jineteadas

Locales

La Plataforma Animalista, que agrupa colectivos contra el maltrato animal, se reunió hace poco más de una semana con las autoridades de la IM para dejarles cinco propuestas sobre las jineteadas en Uruguay, además de anunciar que se manifestarán todos los días en la puerta de la Rural en la Semana Criolla.

El evento lleva el nombre "Una semana de tortura, una semana de resistencia, no más jineteadas", y tiene como objetivo rechazar las actividades en el ruedo a la vez que "seguir concientizando a la población sobre el sufrimiento de los animales en estas actividades". Los activistas propusieron a la IM prohibir las jineteadas a menores y que se deje de auspiciar el espectáculo, entre otros puntos.

No es sin embargo la única plataforma de activistas por los derechos de los animales que se manifestará en la Rural. La Coordinadora para la Abolición de las Jineteadas en Uruguay (CAJU), que integran 15 agrupaciones por los derechos de los animales, participaron también de un debate en la Intendencia con el Área de Cultura y realizaron sus propias propuestas.



La CAJU está en "completo desacuerdo" con la Plataforma Animalista, dijo a Montevideo Portal una de sus voceras, Rita Rodríguez. "Ellos dejaron propuestas de tipo bienestarista. Son propuestas con las que no estamos de acuerdo, porque no se trata de que los animales sufran menos sino de que no sufran", explicó.

Esta semana, la intendencia le comunicó a CAJU que no hará cambios en las jineteadas, pese a las propuestas dejadas por los activistas en setiembre del 2017.

"La decisión política es la de continuar pese a los argumentos que se expusieron. Desde el Área de Cultura nos planteaban que en vistas de que no hubo voluntad política de la IM para prohibir, ellos deben gestionar que se realicen de la mejor forma posible", indicó Rodríguez.

Para la CAJU las condiciones actuales "no son suficientes, como quedó demostrado el año pasado con la muerte de un caballo en el ruedo". La coordinadora quiere reunirse con el intendente y seguirá trabajando para la prohibición del evento. "Que sigan haciendo las jineteadas en las mismas condiciones es una señal nefasta para fomentar el diálogo. Es cerrar la puerta a un intercambio que logramos con muchísimo esfuerzo", agregó.

En vistas de que se van a realizar las jineteadas, la CAJU solicitó a la IM que se permita acceso a un equipo de profesionales idóneos en bienestar animal, "con una mirada académica, para hacer observaciones que puedan generar insumos que demuestren que la actividad implica maltrato animal. Son biólogos, etólogos y antropólogos que podrían monitorear las actividades", comentó Rodríguez, que aclaró que la IM aún no respondió a la propuesta.

La vocera fue crítica también con la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (COTRYBA) por eliminar del articulado de la Ley de Bienestar Animal todo lo referido a caballos. "Dicen que están concentrados en perros y gatos, lo que es una omisión, porque la ley abarca a todos los animales. Cuando denunciamos la muerte del caballo el año pasado, dijeron que no era de su competencia", criticó.

Actividades

La Semana Criolla tendrá muchas actividades a cargo de las dos coordinadoras. En el caso de CAJU, nuclea a 15 agrupaciones pero cada una hará su propia manifestación. CAJU no dará lineamientos "aunque hay acuerdos básicos de convivencia" y una agenda para no superponer sus actividades.

Entre las actividades, habrá mesas informativas, performances con imágenes y se cerrará la Semana Criolla con una convocatoria de la coordinadora con todas las agrupaciones reunidas, que harán un "abrazo al ruedo con corte de calle".

El abrazo será a partir de las 19 horas del domingo 1º de abril, pero a partir de las 17, en la entrada por Lucas Obes, se realizará un corte de calle e intervención artística.