ADEOM dice que el intendente Daniel Martínez mintió sobre el cementerio

Ya no hay paz para los muertos

En conversación con Montevideo Portal, la secretaria general de ADEOM dijo que el intendente de Montevideo miente cuando dice que las fotos publicadas el lunes son viejas, dado que fueron sacadas ese mismo día.

En la foto se mostraban las malas condiciones de trabajo en el cementerio del norte, restos humanos mezclados con basura y ratas.

“Las fotos las saqué yo. Decir que son viejas es un desconocimiento total del trabajo”, dijo Ripoll y señaló que varios medios de prensa que realizaron la recorrida cuando ella sacó las fotos tienen las mismas imágenes.

Además Ripoll dice que Martínez nunca recorrió el cementerio y que las bolsas no solo se utilizan para las cremaciones: “Los cuerpos se trasladan en bolsas y en esas bolsas se han tirado a la fosa común cuando los familiares no reclaman. En lugar de cremarlos lo que se hizo fue tirarlos ahí. Me llamó la atención que negara eso”.

“Cuando dice que intentó todo, en realidad no intentó nada. Terminamos como con ningún intendente negociando todo en el Ministerio de Trabajo porque no tenemos ámbitos bipartitos. En lo que va del año nos vimos dos veces”, lamentó.

Montevideo Portal