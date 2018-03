“Rusia ve a los desertores como blancos legítimos para asesinarlos”, dice embajador británico en Uruguay

Entrevistas

En diálogo con Montevideo Portal, Ian Duddy explicó qué se sabe hasta el momento sobre el envenenamiento del ex espía ruso Sergei Skripal, su hija y un policía británico.

El envenenamiento del ex espía ruso Sergei Skripal y su hija, Yulia, en lo que el Reino Unido califica de atentado, y que dejó también un policía británico afectado, mantiene en vilo a la comunidad internacional.

Para el Gobierno británico se trata de "un acto dirigido por el Estado ruso", dijo a Montevideo Portal Ian Duddy, embajador del Reino Unido en Uruguay.

Sergei Skripal, de 66 años, es un ex espía ruso perteneciente al Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa (FSB, sucesor del KGB soviético) que fue condenado en su país en 2006 a 13 años de prisión, acusado de vender información al servicio de inteligencia británico (M16).

En 2010 fue intercambiado, junto a otros tres convictos, por diez espías rusos capturados por el FBI estadounidense, y desde entonces reside en Londres.

El pasado 4 de marzo fue hallado inconsciente, junto a su hija Yulia, de 33 años, en un banco cercano a un centro comercial en Salisbury, al sur de Inglaterra. Los primeros diagnósticos señalaron que había sido envenenado por un agente neurotóxico, que las investigaciones posteriores, a cargo del Reino Unido, revelaron que se trataba de Novichok, un sistema de armas químicas desarrollado por Rusia entre los 80 y 90. Como consecuencia del envenenamiento, Skripal, su hija y un policía que intervino en el hallazgo de las víctimas se encuentran hospitalizados en cuidados intensivos, y una veintena de civiles debieron recibir atención médica.

No es la primera vez que un ex agente ruso es atacado de manera similar, ya que es recordado el caso de Alexander Litvinenko, asilado en Inglaterra desde el 2000, y fallecido en noviembre de 2006 por síndrome de irradiación aguda, provocado por la exposición a polonio-210. El Gobierno británico acusó de su muerte a Andréi Lugovói, ex miembro del FSB, y pidió a Rusia su extradición. El Gobierno de Moscú se negó, y eso generó un enfriamiento de las relaciones entre ambos países, que incluyó sanciones como el congelamiento de activos de ciudadanos rusos y algunas restricciones diplomáticas.

Como consecuencia del atentado contra Skripal, el Gobierno británico expulsó de Londres a 23 diplomáticos rusos (medida devuelta como espejo por el Gobierno de Vladimir Putin), y el pasado 15 de marzo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió de urgencia para tratar el tema. Allí, tanto el Reino Unido como Estados Unidos acusaron a Rusia de estar detrás del crimen, algo que Moscú rechazó categóricamente.

Ian Duddy sostuvo que la conclusión del Gobierno de su país es que se trata de una maniobra ejecutada a instancias del Estado ruso, que "ve a los desertores como blancos legítimos para asesinarlos".

*



¿Qué es lo que se sabe hasta el momento y cuál es la situación actual de Sergei Skripal y su hija Yulia?

Lo que sabemos, hasta hoy, es que los dos fueron envenenados por un agente neurotóxico llamado Novichok, y la conclusión del Gobierno británico es que el Estado ruso fue responsable, por cuatro razones principales. En primer lugar, ese agente neurotóxico fue identificado por nuestros expertos en los laboratorios de Porton Down. En segundo lugar, Rusia ha fabricado este agente neurotóxico, y todavía tiene la capacidad de fabricarlo. El tercer punto es que Rusia tiene una historia larga de asesinar no solo en ese país sino en terceros países. Ha habido un caso famoso en el Reino Unido hace diez años, el de Alexander Litvinenko. Por último, tenemos la conclusión de que Rusia ve a los desertores como blancos legítimos para asesinarlos. Desde nuestro punto de vista, la conclusión es que fue un atentado cometido por el Estado de Rusia, porque el Gobierno ruso perdió el control de sus armas químicas.

Foto: EFE (Archivo)

Ese tipo de arma, ¿No podría haber sido fabricada fuera del territorio ruso, como han señalado algunos expertos?

Novichok, es sabido, fue fabricado por el Estado ruso en los años 80 y 90. Ahora estamos enfrentando una campaña de desinformación. Recientemente el Gobierno ruso acusó a países como Ucrania, Suecia, República Checa e incluso al Reino Unido, de fabricar ese mismo agente. Nuestra conclusión es que fue un acto dirigido por el Estado ruso.

¿En calidad de qué está Skripal en el Reino Unido? ¿Tiene estatus de refugiado?

Sergei Skripal ahora tiene la ciudadanía británica, y también su hija Yulia. Hay que tomar en cuenta que también un policía británico está internado, todavía, en un hospital, y había más de 20 personas internadas. No fue solamente un atentado que afectó a dos personas, sino también a todo el pueblo.

A efectos del Derecho, todos son ciudadanos británicos...

Tal cual.

¿Cuál es la relación actual entre el Reino Unido y Rusia, ya deteriorada desde la muerte de Litvinenko? ¿En qué situación queda ahora, más allá de la expulsión de los diplomáticos de ambos países y el boicot al Mundial de Fútbol, que parece una tontería pero es un mensaje político muy importante?

La semana pasada la primera ministra Theresa May anunció algunas sanciones contra el Estado ruso. Hemos expulsado de Londres a 23 diplomáticos, y ahora estamos investigando poner más sanciones. Hay que tomar en cuenta que las sanciones que hemos puesto después del caso de Litvinenko todavía están en vigencia. Estamos persiguiendo a los responsables del atentado. Respecto al tema del Mundial de Fútbol, la primera ministra anunció que ningún ministro ni ningún miembro de la familia real participará del torneo.

No se descartan más sanciones en el futuro próximo...

No. De hecho, todavía estamos esperando la respuesta de Rusia. Ellos han anunciado la expulsión de 23 diplomáticos británicos de Moscú, y también el cierre del British Council, que está trabajando en Rusia. Estamos trabajando con la Organización de Reducción de Armas Químicas [OPAQ], y esperamos las conclusiones de las investigaciones, pero el Consejo de Seguridad fue claro en su condena. Nuestros aliados también: la Unión Europa, la OTAN, así que tenemos un apoyo a nivel mundial contra el primer uso de armas químicas en Europa desde 1945.





Se habla de otras 14 muertes sospechosas de ciudadanos rusos ocurridas en los últimos meses en el Reino Unido. ¿Qué hay de cierto?

La Policía anunció hace poco la investigación de otras muertes. Hay que tomar en cuenta que hay varios opositores al Gobierno de Putin que viven en Londres, en Inglaterra, y se sigue investigando. No puedo especular sobre lo que va a pasar, pero en este caso particular, el de Sergei Skripal, estamos convencidos de que fue un arma química derivada de Rusia.





¿Cómo toma el Reino Unido el apoyo explícito de la Unión Europea, en pleno proceso del Brexit?

Eso fue muy bien recibido. Con respecto al Brexit, la primera ministra fue clara: estamos saliendo de la Unión Europea pero no estamos saliendo del continente. Seguimos siendo aliados de nuestros vecinos europeos, y el atentado contra el pueblo británico es un impacto a todo el continente europeo. Hay que tomar en cuenta la anexión de Crimea , el ataque contra el vuelo MH17, y una campaña de espionaje y destrucción cibernética en varios países europeos. No somos los únicos que hemos sufrido a causa de provocaciones del Estado ruso.

Montevideo Portal