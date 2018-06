¿Cómo evitar accidentes de tránsito? Información y recomendaciones

Varios

Los accidentes de tránsito ocurren en todo el mundo. Son miles las personas que pierden la vida y millones las que quedan heridas.

Según el último informe de la OMS, los ocupantes de autos representan el 31% de víctimas de accidentes de tránsito, seguidos por motociclistas con el 23% y en tercer lugar, los peatones con el 22%.

Así podemos ver que, tanto conductores de diferentes vehículos como personas que se trasladan a pie pueden verse afectados ante un accidente vehicular.

Muchos de los accidentes ocurren por imprudencias, tanto de conductores como de peatones.

No respetar las luces del semáforo, no cruzar las pistas por lugares indicados ni usar puentes peatonales, exceso de velocidad, etc.

Con el fin de generar conciencia y mejorar la educación vial, Seguros Mapfre elaboró una infografía sobre cómo evitar accidentes de tránsito con datos y consejos útiles para generar conciencia y evitar más víctimas.