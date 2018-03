Salud

"Como intérprete nunca había asistido a una mamá. Me encantó, me sentí sumamente útil. Más allá de ser intérprete, como mujer apoyando a otra mujer en ese momento tan particular y especial.", contó la intérprete Natalia Medina.

"Necesitan, en ese momento de asitencia, alguien que los comprenda en su lengua", agregó.

Mirá el video:

Cargando...