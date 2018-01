Mujeres sauditas ingresaron por primera vez al estadio a ver un partido de fútbol

Las mujeres asistieron este viernes en Yedá a presenciar en directo un partido de fútbol, un hecho inaudito en Arabia Saudita, un reino musulmán ultraconservador que da síntomas de una tímida apertura en los usos sociales en los últimos tiempos.

Entre las reformas emprendidas por el joven príncipe heredero Mohamed bin Salmán destaca la autorización para las mujeres de conducir a partir de junio y la reapertura de los cines en marzo.

Pero en este país regido aplicando estrictamente los preceptos del islam, las mujeres siguen viéndose obligadas a portar el velo en público, y a contar con un tutor legal masculino -padre, hermano o marido- para poder viajar o estudiar.

Al-#Ahli vs. Al-#Batin match is about to start, more updates here: https://t.co/6qvdrXRzkJ

(Arab News photo by Mohammed Manei) pic.twitter.com/ivnobu2GTM