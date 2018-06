Miguel padece un agresivo tumor y necesita ayuda urgente

Salud

Miguel Russo viajó esta semana Buenos Aires para tratarse por un tumor, ya que en nuestro país no podía hacerlo. Tras examinarlo, los médicos comprobaron que la agresiva enfermedad se expandía a gran velocidad, por lo que pretenden operarlo cuanto antes. La cirugía debería llevarse a cabo el próximo miércoles.

El procedimiento tiene un costo de 60.000 dólares, una cifra que la familia de Miguel no posee. En caso de no operarse en la fecha antes mencionada, sus opciones se complicarían. En principio, requeriría prótesis de fémur, rodilla y cadera, algo que encarecería todavía más los costos. Además, aumentaría el riesgo de perder la extremidad, un daño que no puede medirse sólo en términos de dinero.

Para reunir el dinero necesario cuanto antes, la familia y amigos de Miguel piden ayuda a todo quien pueda y desee colaborar, a través de las cuentas bancarias que figuran en la imagen.

Montevideo Portal