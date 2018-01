Le diagnosticaron cáncer el mismo día en que su novio le pedía matrimonio. Murió horas después de la boda

Mujer

Heather Mosher, de 31 años, murió de cáncer de mama 18 horas después de dar el sí en el St. Francis Hospital de Hartford, Connecticut.

Según informa la cadena CBS, Heather y David Mosher se conocieron en mayo de 2015 durante una clase de baile. El 23 de diciembre de 2016 fue un día inolvidable para ambos y por más de una razón. David tenía todo listo para pedirle casamiento esa noche, cuando ella se le adelantó con una mala noticia: le habían diagnosticado cáncer.

"Ella no sabía que yo iba a pedirle casamiento esa misma noche, e igual lo hice. Me dije que ella necesitaba saber que no iba a enfrentar algo así sola", contó el viudo al canal televisivo WFSB.

Para setiembre de 2017 el cáncer se había extendido y tenía metástasis en el cerebro. Dos meses después debió empezar a utilizar un tubo para respirar.

La boda estaba prevista para el 30 de diciembre, pero se adelantó por consejo de los médicos que, esperando el peor desenlace, temían que la novia no resistiera hasta esa fecha.

Con la presencia de familiares y amigos junto a la cama del hospital, el casamiento se realizó el 22 de diciembre. "La estábamos perdiendo, y todos intentábamos aprovechar al máximo el momento, porque aquello era lo que ella todavía podía dar", relató Christiana Kara, la dama de hoor, quien tomó fotografías donde se aprecia la alegría de la novia aún ante las puertas de la muerte.

Dieciocho horas después, y exactamente un año después de que David le ofreciera su anillo, la recién casada perdió la batalla.

"Heather decía ‘quiero seguir luchando' y ese es el lema que voy a adoptar. Ella fue capaz de luchar hasta su fin y yo voy a luchar hasta el mío", dijo el viudo.

El funeral de Heather fue el 30 de diciembre, el día originalmente previsto para la boda.

Montevideo Portal